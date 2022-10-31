15 лет никто не трогал: на Одесской таможне неожиданно нашли многоцелевой вертолет (видео)

Сейчас решается вопрос о том, чтобы передать технику на нужды украинских военных

На Одесской таможне в одном из контейнеров был обнаружен многоцелевой вертолет Ми-2. Как оказалось, он пролежал там с 2007 года.

Государственное бюро расследований продолжает проведений обысков скрытых от растаможки 133 контейнеров на Одесской таможне, сообщается в официальном Telegram-канале ГБР. В ходе проверок в одном из контейнеров оказалась неожиданная находка — многоцелевой вертолет.

"Он уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задания на фронте, но таможня не торопилась с его оформлением", — говорится в сообщении.

Многоцелевой вертолет Ми-2. Видео - ГБР

Отмечается, что сейчас выполняется работа по установлению владельцев техники, а также выясняются обстоятельства ее перемещения. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Вертолет Ми-2 был изъят. Сейчас решается вопрос о том, чтобы передать технику на нужды украинских военных.

Для справки: Многоцелевой вертолет Ми-2 был разработан в начале 60-х годов. Всего было выпущено более 5 400 единиц. Данная техника применяется для выполнения множества военных задач.

Напомним, что в Украине представили новый беспилотник "Shark", разработкой которого начали заниматься уже после начала полномасштабной войны. В целом на его создание ушло примерно полгода.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, как против российских беспилотников стала оружием советская пушка. Украинские воины смогли успешно их модернизировать и теперь используют их против оккупантов.