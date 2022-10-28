Красивый и эффективный: что нужно знать о новом украинском беспилотнике "Shark" (фото)

БПЛА Shark полностью готов к применению на поле боя

В Украине представили новый беспилотный авиационный комплекс Shark, который может вести разведку, а также корректировать работу реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Разработка БПЛА Shark началась уже после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. В целом разработчикам понадобилось менее полугода, чтобы беспилотник был полностью готов и мог быть отправлен на поле боя, помогать украинским военным, передает "Укринформ".

Shark сконструирован специально для проникновения на территорию, которая временно оккупирована российскими захватчиками. Он будет проводить глубинную аэроразведку, а также корректировку огня.

Время полета беспилотника составляет более двух часов, а дальность связи — 60 км. Стоит отметить, что он имеет камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Благодаря этому "Шарк" может проводить разведку в тылу врага на расстоянии до 5 км.

Беспилотник Shark

Максимальная скорость полета этого БПЛА составляет 150 км/ч, время развертывания — 15 минут, а время полета — более двух часов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в США сообщили, когда именно передадут системы ПВО NASAMS.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, как стволы которым десятки лет, могут помочь противостоять БПЛА.