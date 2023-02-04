"Позор и стыд": зама главного таможенника Украины никак не могут уволить

Заявление об увольнении не поступило в Кабмин — оно пропало

Заместитель руководителя таможни Руслан Черкасский, увольнение которого анонсировал несколько дней назад Давид Арахамия, все еще находится на своей должности. Сначала он взял больничный, а после выяснилось, что его заявление об увольнении не поступило в Кабмин.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк. По его словам, Черкасский причастен к большинству коррупционных схем на украинской таможне.

Заявление об увольнении Руслан Черкасский написал в начале февраля и его должны были одобрить на ближайшем заседании Кабмина. Но выяснилось, что оно туда не поступало.

"️Это обычно полный п***, позор и стыд…но эпопея с увольнением руководства таможни продолжается…Это уже какой-то испанский стыд: после слов Президента, Председателя парламентской Коалиции, Председателя Комитета ВРУ этот таможенник Януковича так держится зубами за свой пост. Дискредитируя все это очищение своей персоной. Господин Черкасский, у вас и тех, кто вас покрывает, не получится сохраниться", — заявил нардеп.

Также Железняк пообещал, что после увольнения зама главы таможни сделает все возможное, чтобы тот больше не мог позволить купить себе новый Bentley или недвижимость в Дубае, также не имел миллионы долларов на своих счетах.

Ранее "Телегаф" рассказывал о том, что Ярослав Железняк обвинил украинскую таможню в коррупции на сотни миллионов долларов. По его словам, масштабы воровства в госструктуре превышают 200 миллиардов гривен за год.