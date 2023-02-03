Ще три нардепи складуть мандати: імена назвав Арахамія

Заяви нардепів ще не зареєстровані в Апараті ВР

Відразу кілька депутатів забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — за життя" планують скласти повноваження. Серед них Олег Волошин, який публічно заявив про своє рішення.

Про це сьогодні, 3 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Крім Волошина скласти мандати також планують Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, які раніше стали "героями" розслідування "УП" під назвою "Батальйона Дубай", де подружню пару помітили на розкішному відпочинку під час війни.

"На сьогодні їхні заяви в Апараті ВР ще не зареєстровані. Але, за нашою інформацією, документи від них вже прямують на Грушевського", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Давид Арахамія писав про те, що найближчого пленарного тижня кілька депутатів можуть позбутися мандатів. Йшлося про двох або більше представників забороненої партії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Резніков відповів на інформацію, яка поширилася у ЗМІ, щодо його можливого звільнення з посади.