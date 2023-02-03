Еще три нардепа сложат мандаты: имена назвал Арахамия

Заявления нардепов еще не зарегистрированы в Аппарате ВР

Сразу несколько депутатов запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" планируют сложить полномочия. В их числе Олег Волошин, который публично заявил о своем решении.

Об этом сегодня, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Помимо Волошина сложить мандаты также планируют Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод, которые ранее стали "героями" расследования "УП" под названием "Батальона Дубай", где супружескую пару заметили на роскошном отдыхе во время войны.

"На сегодняшний день их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Давид Арахамия писал о том, что в ближайшую пленарную неделю несколько депутатов могут лишиться мандатов. Речь шла о двух или более представителях запрещенной партии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников ответил на информацию, которая распространилась в СМИ, относительно его возможного увольнения с должности.