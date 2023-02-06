Прибрали "батька реформ": Рада позбавила мандата нардепа від ОПЗЖ, низка політиків влаштували "плач"

Політики жалкують про відставку Ігоря Абрамовича і як один стверджують, що він ніколи не підтримував політику партії ОПЗЖ

Верховна Рада України підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Абрамовича. Раніше складання мандата колеги анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про відставку Абрамовича повідомив народний депутат України Ярослав Желєзняк. Рішення підтримали 317 народних обранців і наразі у ВР залишилося 409 народних депутатів.

"Це єдине складання мандата за сьогодні. Інші заяви чомусь не прийшли ще. Летять із ОАЕ", — написав Желєзняк.

Пізніше Давид Арахамія прокоментував офіційну відставку Ігоря Абрамовича, який на початку війни першим вийшов із нині забороненої партії ОПЗЖ. Нардеп зазначив, що колега ніколи не асоціювався у нього з політикою цієї проросійської партії, а навпаки вирізнявся своєю проукраїнською позицією. Він подякував Абрамовичу за те, що він та створена ним партія "Відновлення України" послідовно підтримують важливі законодавчі рішення для України.

"Хоча Ігор зі своєю проукраїнською позицією ніколи не асоціювався у мене з ідеологією ОПЗЖ. Достатньо поглянути на синхронність його голосування з колишніми однопартійцями. Простіше кажучи, свій серед чужих у тилу п’ятої колони… Тому закликаю інших депутатів із забороненої фракції ОПЗЖ наслідувати цей приклад. Пора вже нарешті відчути настрої суспільства на 11-му місяці повномасштабної війни", — написав нардеп.

Аналогічну думку висловив і голова Харківської ОВА Ігор Терехов, подякувавши Ігорю Абрамовичу за допомогу Харкову. Він також підтвердив слова Арахамії про те, що нардеп був "білою вороною" у партії ОПЗЖ та вирізнявся проукраїнською позицією.

"Ігор Абрамович – бізнесмен і політик – йде з Верховної Ради. Складає мандат. Це його рішення, яке він ухвалив сам, і яке я поважаю і розумію. І підтримую як саме рішення, так і мого друга Ігоря Абрамовича. З першого дня широкомасштабної війни для нього не стояло питання "Що робити?" Він відразу заходився допомагати Харкову, патріотом якого був завжди. Гуманітарну допомогу, яку він направляв у рідне місто, можна рахувати десятками тонн. Щодня він дзвонив і питав, чим ще треба допомогти? І знаходив необхідне, навіть якщо знайти його було неможливо, і відправляв його до Харкова, своїм землякам", — написав Ігор Терехов.

Глава Харківської ОВА додав, що незважаючи на складання депутатського мандата, він упевнений у тому, що Ігор Абрамович продовжить допомагати Харкову і не зрадить Україну. А голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що більшість реформ, які відбулися в Україні з 2019 року, не відбулися б без Ігоря Абрамовича. Він висловив сподівання, що екс-нардеп залишиться в строю і продовжить допомагати.

"Хочу подякувати за роботу в комітеті та ВР народному депутату України, патріоту нашої держави Ігорю Абрамовичу. Розумію, що рішення про складання повноважень було для нього дуже важким. Для нашого комітету це велика втрата. Проте, впевнений, Ігор залишається в строю, який ми тримаємо всі разом і зробить ще дуже багато для нашої спільної перемоги над ворогом", — написав Данило Гетманцев.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мандати склали Наталія Королевська, Олег Волошин та Юрій Солод.