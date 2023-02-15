Новий скандал в ОП: у брата заступника Єрмака знайшли елітну нерухомість й авто, куплені під час війни

Загальна сума, витрачена братом заступника Єрмака за 2022 рік, становить майже 250 тисяч доларів

Брат заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова — Ігор Смирнов торік придбав елітну нерухомість. Йдеться про апартаменти в новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, а також автомобілі Volkswagen Multivan, BMW та мотоцикл.

"Українська правда" опублікувала відео розслідування під назвою "Big brother is" Офісу президента", в якому журналіст Михайло Ткач докладно описує усі нещодавні придбання Ігоря Смирнова.

У матеріалі зазначається, що земельну ділянку, паркомісце та апартаменти Ігор Смирнов придбав зі знижкою у кілька разів. А гроші, за словами брата, він узяв у позику.

Нерідко чиновники записують своє майно на родичів, щоб не світити своїми дорогими покупками в електронних деклараціях. Крім того, елітну нерухомість часто використовують як хабар посадовцям.

Паркомісце Ігор Смирнов придбав у будові початку 2000-х. Ринкова вартість паркувального місця у цьому комплексі сягає майже 20 000 доларів.

Завдяки джерелам у правоохоронних органах, журналістам "УП" вдалося дістати договір купівлі-продажу, за даними якого Смирнов заплатив за паркомісце 60 тисяч доларів.

Влітку 2022 року Ігор Смирнов придбав апартаменти площею 100 кв. м у центрі Львова в елітній будові під назвою Avalon 37.

Договір купівлі-продажу на цей об’єкт журналістам також вдалося роздобути. Згідно з даними документів, житло коштувало Смирнову 1,1 млн гривень.

Також у Смирнова є земельна ділянка (10 соток) у селі Поляна Закарпатської області.

За допомогою джерел у правоохоронних органах, журналісти отримали договір купівлі-продажу дільниці. І знову помітно, що вартість на приблизно 90% нижча за ринкову. За інформацією в документах, Смирнов заплатив за ділянку трохи більш як 10 тисяч гривень.

Торік Ігор Смирнов придбав нерухомість та автівки на суму, рівну практично чверті мільйона доларів. У своєму розслідуванні журналісти докладно розповіли, чим займається брат заступника керівника ОП і взяли у нього коментарі щодо покупок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2023 року у народного депутата від партії "Слуга народу" Павла Халімона знайшли елітний особняк у центрі Києва.