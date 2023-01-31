Елітний автопарк Верховної Ради: хто з нардепів купив нові машини під час війни (відео)

Частина машин придбана та зареєстрована на родичів чи співробітників

Українські нардепи після початку російського вторгнення обзавелися не лише елітною нерухомістю, а й недешевими машинами. Нові "тачки" помітили не лише у "Слуг народу".

Про елітний автопарк депутатів Верховної Ради розповідає Bihus.Info. Розслідувачі підрахували, що загальна сума на яку купили машини українські нардепи — близько 1,3 млн доларів США.

Найбільше у розслідуванні депутатів від фракції "Слуга народу". Ірина Аллахвердієва купила 500-й Mercedes. Журналістам вона сказала, що придбала його за 1 млн грн, тоді як ринкова ціна вчетверо вища. Також "слуга" Олександр Горобець також виявився шанувальником цієї марки. Його помітив на Mercedes-Benz S560 влітку, оформлений на водія нардепа.

Mercedes-Benz S560 оформлений на водія

В інших покупках автомобілів фігурують рідні "Слуг народу" — на Леоніда Галушка оформлено влітку 2022 року Lexus NX300H, а в грудні — Volvo XC90 2022 року випуску. Коштують такі машини від 40 тисяч доларів та від 55 тисяч доларів відповідно. Самого депутата бачили на Mercedes-Benz S500 2010 випуску.

Жінку, схожу на нардепа Маргариту Шол, зафіксували під час перевищення швидкості в автомобілі BMW M760Li. За кермом був чоловік, схожий на колишнього чоловіка. Машину оформлено на його матір у листопаді 2022 року. Оновили автопарк та інші нардепи партії. Ольга Василевська-Смаглюк влітку придбала Jeep Grand Cherokee, продавши Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. Журналістам вона озвучила суму вартості 1,8 млн грн, повідомивши, що внесла зміни до декларації. Наприкінці весни 2022 року Євген Брагар купив відновлений Lexus CT200h. Машину пригнали зі США після ДТП.

У колишніх "Слугів" також нові машини. На сина Євгена Шевченка у травні оформили Mercedes-Benz G63 AMG із ціною на ринку від 216 тис. доларів. Артем Дмитрук з’являвся у Instagram із салону Land Rover Range Rover четвертого покоління – вартість від 35 тис. доларів.

Кадр із розслідування з Land Rover Range Rover

Депутат групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський їздив на Range Rover дружини раніше, а в січні 2023 року на неї оформили Mercedes-Benz G63 AMG. Нардеп від колишньої "ОПЗЖ" Володимир Кальцев купив у вересні 2022 року Jeep Grand Cherokee — ціни стартують $16,8 тис. Його однопартієць Суто Мамоян їздив на машині, оформленій на дядька. Влітку у родича з’явився новий Lexus LX500d, а наприкінці вересня дві Toyota Land Cruiser 300.

Нагадаємо, за придбання елітного особняка нардеп від "Слуги народу" поплатився низкою посад. Скандали в політичних лавах не вщухають уже деякий час. Депутати відзначилися не лише покупками, а й поїздками за кордон.