Элитный автопарк Верховной Рады: кто из нардепов купил новые машины во время войны (видео)

Часть машин приобретена и зарегистрирована на родственников или сотрудников

Украинские нардепы после начала российского вторжения обзавелись не только элитной недвижимостью, но и недешевыми машинами. Новые "тачки" заметили не только у "слуг народа".

Об элитном автопарке депутатов Верховной Рады рассказывает Bihus.Info. Расследователи подсчитали, что общая сумма, на которую купили машин украинские нардепы — около 1,3 млн долларов США.

Больше всего в расследовании депутатов от фракции "Слуга народа". Ирина Аллахвердиева купила 500-й Mercedes. Журналистам она сказала, что приобрела его за 1 млн грн, тогда как рыночная цена — в четыре раза выше. "Слуга" Александр Горобец тоже оказался поклонником этой марки. Его заметили на Mercedes-Benz S560 летом, оформлен он на водителя нардепа.

Mercedes-Benz S560 оформлен на водителя

В других покупках автомобилей фигурируют родные "слуг народа"- на Леонида Галушко летом был оформлен 2022 Lexus NX300H, а в декабре — Volvo XC90 2022 года выпуска. Стоят такие машины от 40 тысяч долларов и от 55 тысяч долларов соответственно. Самого депутата видели на Mercedes-Benz S500 2010 года выпуска.

Женщину, похожую на нардепа Маргариту Шол, зафиксировали во время превышения скорости в автомобиле BMW M760Li. За рулем был мужчина, похожий на бывшего мужа. Машина оформлена на его мать в ноябре 2022 года. Обновили автопарк и другие нардепы партии. Ольга Василевская-Смаглюк летом приобрела Jeep Grand Cherokee, продав Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. Журналистам она озвучила сумму в 1,8 млн грн и сообщила, что внесла изменения в декларацию. В конце весны 2022 Евгений Брагар купил восстановленный Lexus CT200h. Машина была пригнана из США после ДТП.

У бывших "слуг" — тоже новые машины. На сына Евгения Шевченко в мае оформили Mercedes-Benz G63 AMG с ценой на рынке от 216 тыс. долларов. Артем Дмитрук появлялся в Instagram из салона Land Rover Range Rover четвертого поколения — стоимость от 35 тыс. долларов.

Кадр из расследования с Land Rover Range Rover

Депутат группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский ранее ездил на Range Rover жены, а в январе 2023 на нее оформили Mercedes-Benz G63 AMG. Нардеп от бывшей ОПЗЖ Владимир Кальцев купил в сентябре 2022 Jeep Grand Cherokee — цены стартуют 16,8 тыс долларов. Его однопартиец Суто Мамоян ездил на машине, оформленной на дядю. Летом у родственника появился новый Lexus LX500d, а в конце сентября — две Toyota Land Cruiser 300.

Напомним, за приобретение элитного особняка нардеп от "Слуги народа" поплатился рядом должностей. Скандалы в политических рядах не утихают уже некоторое время. Депутаты отличились не только покупками, но и поездками за границу.