Новый скандал в ОП: у брата зама Ермака нашли элитную недвижимость и авто, купленные во время войны

Общая сумма, потраченная братом зама Ермака за 2022 год, составляет почти 250 тысяч долларов

Брат заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова — Игорь Смирнов приобрел элитную недвижимость в прошлом году. Речь идет об апартаментах в новостройке во Львове, земельном участке в Карпатах, паркоместе в Киеве, а также автомобилях Volkswagen Multivan, BMW и мотоцикле.

"Украинская правда" опубликовала видео расследования под названием "Big brother is" Офиса президента", в котором журналист Михаил Ткач подробно описывает все недавние приобретения Игоря Смирнова.

В материале отмечается, что земельный участок, паркоместо и апартаменты Игорь Смирнов приобрел со скидкой в несколько раз. А деньги, по словам брата, он взял взаймы.

Нередко чиновники записывают свое имущество на родственников, чтобы не "светить" своими дорогими покупками в электронных декларациях. Кроме того, элитную недвижимость часто использует в качестве взятки должностным лицам.

Паркоместо Игорь Смирнов приобрел в строении начала 2000-х. Рыночная стоимость парковочного места в этом комплексе достигает почти 20 000 долларов.

Благодаря источникам в правоохранительных органах, журналистам "УП" удалось достать договор купли-продажи, по данным которого Смирнов заплатил за паркоместо 60 тысяч долларов.

Летом 2022 года Игорь Смирнов приобрел апартаменты площадью 100 кв. м в центре Львова в элитном здании под названием Avalon 37.

Договор купли-продажи на этот объект журналистам также удалось раздобыть. Согласно данным документов, жилье обошлось Смирнову в 1,1 млн гривен.

Также у Смирнова есть земельный участок (10 соток) в селе Поляна Закарпатской области.

С помощью источников в правоохранительных органах, журналисты заполучили договор купли-продажи участка. И вновь заметно, что стоимость на примерно 90% ниже рыночной. По информации в документах, Смирнов заплатил за участок чуть больше 10 тысяч гривен.

Итого, в прошлом году Игорь Смирнов приобрел недвижимость на сумму, равную практически четверти миллиона долларов. В своем расследовании журналисты подробно рассказали, чем занимается брат заместителя руководителя ОП и взяли у него комментарии относительно покупок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2023 года у народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона нашли элитный особняк в центре Киева.