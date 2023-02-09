Забыл внести в декларацию элитный Lexus: "слуге народа" объявили о подозрении

Парламентарий "забыл" указать в декларации элитное авто

Представители Национального антикоррупционного бюро совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры подозревают одного из депутатов от президентской партии "Слуга народа" в ложном декларировании. По данным украинского издания "Украинская правда", речь идет о действующем нардепе Сергее Нагорняке, который недавно попал в громкий скандал из-за помощи семье погибшего на войне украинского воина.

Нардеп Сергей Нагорняк

Как сообщили в пресс-центре НАБУ, в рамках следствия было установлено, что парламентарий "забыл" задекларировать автомобиль марки Lexus 2020 года выпуска, принадлежащий его отцу, однако длительное время этим транспортным средством пользовался именно нардеп и его супруга. Приблизительная стоимость такого авто составляет около 1,9 миллиона гривен.

Народный избранник заочно получил уведомление о подозрении из-за внесения им недостоверных данных в декларацию о доходах за 2020 год, ведь его местонахождение остается неустановленным.

"Расследование этих фактов НАБУ и САП проводили на основании заключения НАПК", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за громкого скандала вокруг скандальных закупок Минобороны, нескольким топовым чиновникам, а именно Богдану Хмельницкому, Вячеславу Шаповалову и Владимиру Терещенко объявили о подозрении в растрате государственных средств.