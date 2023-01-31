Бывшего мэра Попасной хотят назначить на высокую должность в Коломые - в городе не утихает скандал

Юрий Онищенко был фигурантом уголовного дела по подозрению в сепаратизме

Жители Коломыи возмущены неожиданными кадровыми планами местной администрации – поставить во главе управления образования 62-летнего Юрия Онищенко из оккупированной Луганской области. Бывший городской голова Попасной в прошлом был фигурантом уголовного дела по подозрению в сепаратизме. Ради спорного вопроса депутаты городского совета инициировали созыв внеочередной сессии 31 января, между тем стажировка будущего чиновника под давлением общественности прекращена.

"Не издевайтесь над образованием, имейте хоть немного совести"

Истории с новым членом команды Коломыйской мэрии предала огласке в социальных сетях Надежда Бордун – мать Любомира Бордуна – предыдущего руководителя управления образования, погибшего в конце сентября 2022 года на Донецком участке фронта. В своем сообщении она отмечает, что пенсионер Юрий Онищенко уже работает в секторе диспетчерской службы и проходит стажировку на должности руководителя образовательной отрасли города. Вроде бы его уже даже знакомят с администрациями коломыйских учебных заведений.

"Долго не могу прийти в себя. Невольно пронизывает мысль: сегодня семь лет, как Любомир начал работать руководителем (управления. — Авт.) образования. Стечение обстоятельств? Или это господин Станиславский (Богдан Станиславский – городской голова Коломыи. – Авт.) так "поздравил" педагогов? А мысль не прекращает пульсировать: пенсионер, Партия регионов, правоохранительные органы (речь идет о должности начальника УГАИ Попаснянского РО УМВД. – Авт.)! А каким боком к этому образование нашей общины? Это шутка? Был мэром Попасной? Ну хорошо. Но ведь не работал в управлении образования, а потому опыт работы в этой области отсутствует. Если такой хороший специалист, то почему не берет господин Станиславский его себе в заместители? Возможно, и советовал бы ему что-нибудь полезное".

Жители Коломыи делают репост в поддержку высказанной позиции Надежды Бордун и активно критикуют мэра. В частности, упрекают его в том, что непродуманное решение может иметь серьезные последствия, намекая на историю с сепаратизмом. О ней стало известно весной 2016 года, тогда Служба безопасности Украины сообщала:

"…задокументирована противоправная деятельность городского головы Попасной Юрия Онищенко, который в марте-мае 2014 года организовал так называемый "референдум", сам зачитывал решение облсовета о проведении этого "референдума".

В 2016-м по уголовному делу о противоправной деятельности городского головы Попасной давал комментарий лично глава СБУ Грицак

"Мы уже в ожидании "русского мира"? Как коломиянам это понимать?" – переспрашивает Ольга Гнатюк.

"Богдан Станиславский! Перестаньте издеваться над нашей Коломыей! Не издевайтесь над образованием, имейте хоть немного совести, — пишет Виталий Юзюк. — У нас достаточно местных грамотных педагогов, которые могут руководить образованием. Примите тракториста руководить образованием, потому что он "изъявил желание работать в образовании Коломыйского городского совета". Абсурд! Во что вы превращаете Коломыю? Стыдоба такой власти! У меня больше нет слов все это описать".

При этом в мае 2015-го в интервью изданию "Левый берег" Юрий Онищенко рассказывал, что "огонь по его дому корректировал сосед", его самого ЛНРровцы "пять раз приходили снимать", а затем казаки захватывали в плен. Он же сам "сразу выступал за Украину", а его принадлежность к "регионалам" — это был вынужденный шаг, потому что якобы от этого зависело "экономическое благосостояние города".

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Кстати, в открытых источниках отсутствует информация о том, чем завершилось рассмотрение этого дела. Известно только, что в августе 2016 года Юрий Онищенко уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. Ст. 110 Уголовного Кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Впоследствии материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом были переданы в суд. А руководить городом должностное лицо продолжало до апреля 2021 года – момента создания Попаснянской городской военно-гражданской администрации.

В сеть попало такое письмо с подтверждением передачи в суд дела Юрия Онищенко

"И в нашей громаде есть много достойных кандидатов"

В ответ на волну возмущения жителей Коломыи городской голова Богдан Станиславский сначала отреагировал постом в Facebook с главной идеей: нельзя вешать ярлыки или обесценивать земляков из-за места их рождения.

При этом не указал, о ком именно идет речь, только отметил, что так же, как все горожане, переживает за ситуацию в образовании. А уже через два дня обнародовал новость о том, что стажировка Юрия Онищенко прекращена. Якобы из-за того, что он "все еще остается мэром Попасной, но не исполняет обязанности, поэтому не может ни возглавлять управление, ни быть заместителем начальника". Также городской голова добавил, что он обратился в правоохранительные органы с просьбой выяснить ситуацию, и извинился перед громадой за то, что "недосмотрели". При этом Богдан Станиславский отметил, что у Юрия Онищенко были рекомендации от военных, которые "предложили взять его в городской совет".

"Он как мэр Попасной постоянно помогал защитникам, в том числе и коломыйским "Эдельвейсам" (такое название носит 10 отдельная горно-штурмовая бригада. – Авт.), которые три года в свое время находились в том городе и держали там оборону от российских сил, — отметил Богдан Станиславский. — Одна из причин того, что Юрий Онищенко сейчас в нашем городе, — именно здесь, в "десятке", несет службу его жена".

Но этим объяснением скандал "умерить" не удалось, потому что в комментариях "на орехи" досталось снова и Станиславскому, и семье Онищенко, и вообще всем перемещенным лицам. Якобы ВПЛ получают "теплые места" в тыловом городе, при том, что жители Коломыи не могут найти работу, а мужчин еще и активно мобилизуют в армию.

"Данная ситуация относится не только к Онищенко, а ко всем ВПЛ, которые уже успели занять в Коломые теплые места, а наши ребята идут защищать их дома", — считает Марьяна Демьянюк.

"Жена несет службу, а он почему не несет службу, если не исполняет обязанности мэра, а наших ребят берут", — спросила Наталья Степановна.

"Мэр! Не ищите себе оправдания, наша громада берет своих людей. У нас что некому работать? Хочет, пусть идет работать в коммунальную службу, там на уборку не хватает людей, а то сразу должность и зарплату, которая в городском совете непомерная для военного времени, и не морочьте громаде голову, не тратьте время на это!" – считает Наталья Бондарь.

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Не остались в стороне от скандала и местные депутаты, которые, в частности, инициировали внеочередное заседание сессии во вторник, 31 января, оно посвящено вопросу о претенденте на должность руководителя управления образования.

- Следует отметить, что сомнения возникают не из-за происхождения этого лица, потому что все мы украинцы и нет никакого значения, из какого региона кто происходит. Главное при избрании – это профессионализм и поступки, – отметила Галина Беля. – Предложенный кандидат, во-первых, не имеет никакого опыта или соответствующего образования для того, чтобы управлять всеми образовательными процессами в нашей громаде. Во-вторых, у этого кандидата очень сомнительное прошлое, в частности, членство в Партии регионов и подозрение СБУ в сепаратизме в 2014 году в г. Попасная. Конечно, мы надеемся, что человек понял ошибочность своих убеждений, но согласитесь, что и в нашей громаде есть много достойных кандидатов с большим опытом в отрасли и отсутствием сомнительного поведения".