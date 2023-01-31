Колишнього мера Попасної хочуть призначити на високу посаду в Коломиї - в місті не вщухає скандал

Юрій Онищенко був фігурантом кримінальної справи через підозру у сепаратизмі

Мешканці Коломиї обурені несподіваними кадровими планами місцевої адміністрації – поставити на чолі управління освіти 62-річного Юрія Онищенка з окупованої Луганщини. Колишній міський голова Попасної в минулому був фігурантом кримінальної справи через підозру у сепаратизмі. Заради спірного питання депутати міської ради ініціюювали скликання позачергової сесії 31 січня, тим часом стажування майбутнього посадовця під тиском громадськості припинено.

"Не знущайтесь з освіти, майте хоч трошки совісті"

Розголос історії з новим членом команди Коломийської мерії надала в соціальних мережах Надія Бордун – мати Любомира Бордуна – попереднього очільника управління освіти, який загинув наприкінці вересня 2022 року на Донецькій ділянці фронту. У своєму дописі вона зазначає, що наразі пенсіонер Юрій Онищенко вже працює в секторі диспетчерської служби та проходить стажування на посаду керівника освітньої галузі міста. Нібито його вже навіть знайомлять з адміністраціями коломийських навчальних закладів.

"Довго не можу прийти до тями. Мимоволі пронизує думка: сьогодні сім років, як Любомир почав працювати очільником (управління. — Авт.) освіти. Збіг обставин? Чи це пан Станіславський (Богдан Станіславський – міський голова Коломиї. – Авт.) так "привітав" освітян? А думка не припиняє пульсувати: пенсіонер, Партія регіонів, правоохоронні органи (йдеться про посаду начальника УДАІ Попаснянського РВ УМВС. – Авт.)! А яким боком до цього освіта нашої громади? Це жарт? Чи це так пан мер продовжує "гартувати" нашу освіту? Був мером Попасної? Ну добре. Але ж не працював в управлінні освіти, а тому досвід роботи в цій галузі відсутній. Якщо такий хороший фахівець, то чому не бере пан Станіславський його собі в заступники? Можливо, і радив би йому щось корисне".

Мешканці Коломиї роблять репост допису на підтримку висловленої позиції Надії Бордун і активно критикують міського голову. Зокрема, дорікають йому, що непродумане рішення може мати серйозні наслідки, натякаючи на історію з сепаратизмом. Про неї стало відомо навесні 2016 року, тоді Служба безпеки України повідомляла:

"…задокументована протиправна діяльність міського голови Попасної Юрія Онищенка, який у березні-травні 2014 року організував так званий "референдум", сам зачитував рішення облради про проведення цього "референдуму".

У 2016-му про кримінальну справу щодо протиправної діяльності міського голови Попасної давав коментар особисто голова СБУ Грицак

"Ми вже в очікуванні "руского міра"? Як коломиянам це розуміти?" – перепитує Ольга Гнатюк.

"Богдан Станіславський! Перестаньте знущатися з нашої Коломиї! Не знущайтеся з освіти, майте хоч трохи совісті, — пише Віталій Юзюк. — У нас вдосталь місцевих грамотних освітян, які можуть керувати освітою. Прийміть тракториста керувати освітою, бо він "виявив бажання працювати в освіті Коломийської міської ради". Абсурд! На що ви перетворюєте Коломию? Встидоба такій владі! У мене більше нема слів все це описати".

При цьому у травні 2015-го в інтерв’ю виданню "Лівий берег" Юрій Онищенко розповідав, що "вогонь по його будинку коригував сусід", його самого ЛНРрівці "п’ять разів приходили знімати", а потім козаки захоплювали в полон. Він же сам "відразу виступав за Україну", а його приналежність до "регіоналів" — це був вимушений крок, бо нібито від цього залежав "економічний добробут міста".

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До речі, у відкритих джерелах відсутня інформація про те, чим завершився розгляд цієї справи. Відомо тільки, що у серпні 2016 року Юрію Онищенку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2. Ст. 110 Кримінального Кодексу України "Посягання на територіальну цілісність та недоторканість України". Згодом матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом було передано до суду. А керувати містом посадовець продовжував до квітня 2021 року – моменту створення Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації.

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"І в нашій громаді є багато гідних кандидатів"

У відповідь на хвилю обурення коломиян міський голова Богдан Станіславський спочатку відреагував постом у Facebook з головною ідеєю: не можна вішати ярлики чи знецінювати земляків через місце їхнього народження.

При цьому не вказав, про кого саме йдеться, тільки зазначив, що так само, як усі містяни, переживає за ситуацію в освіті. А вже за два дні оприлюднив новину про те, що стажування Юрія Онищенка припинено. Нібито через те, що він "все ще залишається міським головою Попасної, але не виконує обов’язків, тож не може ані очолювати управління, ані бути заступником начальника". Також очільник міста додав, що він звернувся до правоохоронних органів з проханням з’ясувати ситуацію, та попросив вибачення перед громадою за те, що "недогледіли". При цьому Богдан Станіславський зазначив, що Юрій Онищенко мав рекомендації від військових, які "запропонували взяти його до міської ради".

"Він як мер Попасної постійно допомагав захисникам, зокрема й коломийським "Едельвейсам" (таку назву має 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. – Авт.), які три роки свого часу перебували в тому місті та тримали там оборону від російських сил, — наголосив Богдан Станіславський. — Однією з причин того, що Юрій Онищенко зараз у нашому місті, – саме тут, у "десятці", несе службу його дружина".

Але цим поясненням скандал "притишити" не вдалось, бо в коментарях "на горіхи" дісталось знову і Станіславському, і родині Онищенків, і загалом всім переміщеним особам. Нібито ВПО отримують "теплі місця" в тиловому місті, при тому, що коломияни не можуть знайти роботу, а чоловіків ще й активно мобілізують до війська.

"Дана ситуація відноситься не лише до Онищенка, а до всіх ВПО, які вже встигли посісти в Коломиї теплі місця, а наші хлопці йдуть захищати їхні домівки", — вважає Мар’яна Дем’янюк.

"Дружина несе службу, а він чого не несе службу, якщо не виконує обов’язки мера, а наших хлопців беруть", — запитала Наталія Степанівна.

"Мере! Не шукайте собі виправдання, наша громада бере своїх людей. У нас що немає кому працювати? Хоче, най їде працювати у комунальну службу, там на прибирання нестає людей, а то зразу посаду та зарплату, яка у міській раді непомірно для воєнного часу, і не забивайте громаді голову, не тратьте час на це!" – вважає Наталія Бондар.

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Коментатори почали з Онищенка, а перейшли на всіх ВПО

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Не лишились осторонь скандалу і місцеві депутати, які, зокрема, ініціювали позачергове засідання сесії у вівторок, 31 січня, воно присвячене питанню з претендентом на посаду керівника управління освіти.

- Варто наголосити, що сумніви виникають не через походження тієї особи, бо всі ми українці та немає ніякого значення, з якого регіону хто походить. Головне при обранні — це професійність та вчинки, – зазначила Галина Беля. – Запропонований кандидат, по-перше, не має жодного досвіду чи відповідної освіти для того, щоб керувати усіма освітніми процесами в нашій громаді. По-друге, цей кандидат має дуже сумнівне минуле, зокрема членство у Партії регіонів та підозру СБУ у сепаратизмі у 2014 році у м. Попасна. Звісно ми сподіваємось, що людина зрозуміла помилковість своїх переконань, але погодьтеся, що і в нашій громаді є багато гідних кандидатів із більшим досвідом у галузі та відсутності сумнівної поведінки".