"Такого роду речі треба припиняти": В'ятрович розкритикував Міносвіти за ставлення до історії України

Історик та нардеп пояснив "Телеграфу", чому в НМТ потрібно залишити історію як обов'язковий предмет

Ініціатива Міністерства освіти і науки щодо переведення історії України в перелік предметів, які будуть необов'язковими під час Національного мультипредметного тестування (НМТ) є шкідливою. Таку думку "Телеграфу" у четвер, 26 січня, висловив історик, народний депутат України Володимир В'ятрович.

"Очевидно, цю ініціативу можна оцінити негативно. Чому взагалі з такою ініціативою Міністерство освіти виступило у такий час — під час російсько-української війни, яка є значною мірою війною за ідентичність?! Війна, у якій питання історії відвели таку значну роль, що до неї постійно апелює росія, виправдовуючи свою агресію. У цьому контексті молодим українцям надзвичайно важливо знати історію України. Тому я вітав те, що минулого року історія України була серед обов'язкових у мультипредметному тесті. І не розумію підстав, щоб прибирати її зараз. Немає таких підстав, адже ситуація не стала кращою — війна триває. Історія у цій війні продовжує відігравати важливу роль і потреба знання українцями своєї історії точно стала не меншою", — каже він.

За словами парламентаря, така ініціатива є шкідливою, тож "дуже сподіваюся, що буде якесь розуміння з боку Міністерства освіти і вони повернуться до цього питання".

"Але на жаль, наскільки я знаю, ця шкідлива ініціатива цим не обмежується. Є навіть інша ідея, озвучена Міносвіти, що історія може стати необов'язковою навіть для вступників на гуманітарні спеціальності. Тобто, це — подальший крок до нівеляції історії. Думаю, такого роду речі треба припиняти. Впевнений, те, що було зроблено і за попередні роки (коли ми відмовилися від обов'язкового тесту з української літератури), це хибний крок. Тому що українська мова, література, історія — це предмети, які формують національну ідентичність. Вони вкрай необхідні в тесті", — пояснює В'ятрович.

Нардеп також додав, що крім усього іншого, обов'язкова перевірка знань з історії — своєрідний тест на громадянство для молодих українців. "Я думаю, — продовжує обранець, — що те виправдання, яке ми чуємо з боку Міністерства освіти про складність тестування, пов'язане з війною, абсолютно недостатнє. Навпаки, ще раз хочу сказати, що війна є додатковим чинником, який обґрунтовує необхідність знання історії, необхідність наявності історії як обов'язкового предмету в багатопредметному тесті".

Зазначимо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, коментуючи оптимізацію предметів для мультипредметного тесту, зазначав наступне: "Ще в грудні місяці Міносвіти подавало на громадське обговорення проєкт, де історія України була серед обов'язкових предметів. Це було три предмети: українська мова, математика та історія України. А далі четвертий мав йти на вибір. Під час саме громадського обговорення думок батьків, викладачів, абітурієнтів, депутатів, всіх зацікавлених громадських активістів та експертів ми все-таки дійшли згоди, що безпекова ситуація і обмеженість в часі сьогодні є на першому місці. Відтак вимогла складання в один день та обмеженість у часі в 180 хвилин саме на це рішення і вплинула… Але при всьому тому ми даємо можливість (тестування, — Авт.) на вибір, у тому числі й історію України".

Нагадаємо, раніше у Міносвіти висунули низку вимог для керівників навчальних закладів, аби освітній процес відбувався у безпеці.

Також "Телеграф" повідомляв, що НМТ, який було введено в Україні на заміну вже звичного зовнішнього незалежного оцінювання через військову агресію росії проходитиме у три розбиті по часі сесії. Перевірку знань абітурієнтів здійснюватимуть на комп'ютерах, тож загальну кількість балів вони зможуть побачити одразу по завершенню тестування. Проте офіційне підтвердження майбутні студенти матимуть змогу отримати лише через 3-5 днів.