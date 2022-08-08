Навчання в умовах війни: хто в Україні відповідатиме за безпеку учнів та укриття

У Міносвіти висунули низку вимог для керівників навчальних закладів, аби освітній процес відбувався у безпеці

Російське вторгнення внесло низку коректив у життя українців. Проте, попри військову агресію росії, уряд все ж намагається зробити усе можливе, аби не блокувати право школярів та студентів на отримання базових знань в рамках освітнього процесу. Так, згідно з нормами чинного законодавства, навчання в країні відбуватиметься за змішаною формою, а безпека усіх учасників покладена на засновників навчального закладу.

Відповідну інформацію спеціально для "Телеграфу" розповів перший заступник міністри освіти та науки Андрій Вітренко, коментуючи питання щодо рекомендацій, котрі були надані закладам освіти для безпечного проведення навчального процесу в умовах війни.

За його словами, більшість вищих навчальних закладів розпочнуть роботу вже з 15 вересня. Тим часом школи повернуться до навчального процесу з 1 вересня.

Вітренко додав, що в умовах воєнного стану в країні, величезна відповідальність щодо обрання остаточного рішення про форму навчання у тій чи іншій громаді покладається на голів військових адміністрацій.

"Наприклад, у таких регіонах як Закарпаття люди спокійно відпочивають, ходять у басейни, готелі заповнені, і вони не бояться повітряних тривог. А от коли йдеться про освіту, то вони кажуть, що бояться. Де ця межа страху? Безперечно, в громадах Харківської, Сумської, Донецької, Луганської областей ситуація інша, бо там постійні обстріли", — пояснив він

Що стосується конкретних вимог до облаштування укриттів, де можна буде проводити навчання, то вони прописані у Кодексі цивільного захисту України, а Міносвіти лише вводить додаткові поради до основних норм.

Головним завдання керівників закладів освіти наразі є обладнання бомбосховищ таким чином, аби учасники освітнього процесу мали змогу продовжувати там навчання, поки лунає сигнал повітряної тривоги.

За словами Вітренко, у столиці деякі дитячі садочки облаштовують місця для денного сну малечі у підвальних приміщеннях, аби на випадок тривоги, не довелося будити дітей. Водночас велика кількість університетів вже провели до укриттів wi-fi, аби також не зупиняти навчальний процес під час ракетної небезпеки.

Якщо вимоги щодо безпечного проведення часу у навчальному закладі будуть виконані, то учні матимуть змогу повернутися до очного навчання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли учасникам НМТ подавати документи задля вступу до бакалаврату.

Також нагадаємо, які вимоги діятимуть для очного навчання у школах та вузах в умовах війни.