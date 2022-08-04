Для школярів є три варіанти: у МОН розповіли, як буде організовано навчання з 1 вересня

У двох областях ситуація не спонукає до початку звичайного навчання

Українські школярі вже 1 вересня можуть повернутися за парти, щоправда, лише в тих регіонах, де навчання можна буде проводити з урахуванням вимог безпеки та ситуації в області.

"Телеграф" поспілкувався з першим заступником голови Міносвіти та науки Андрієм Вітренко, який розповів, як планується організувати навчальний процес у воюючій країні. Він зазначив, що було проведено опитування, яке показало, що 80% людей, які евакуювалися за кордон країни, готові повернутися за умови, що навчальні заклади працюватимуть.

З огляду на ситуацію, студентам та батькам мають надати вибір, вважають у міністерстві, між онлайн, офлайн та змішаною освітою. Очне або офлайн навчання можна проводити тільки в школах з відповідними укриттями або доступними притулками на відстані 3-4 хвилини.

Змішана форма може виглядати як навчання в першу та другу зміни або розподіл по днях. У ній поєднуються очна та онлайн освіта. Дистанційна онлайн форма застосовуватиметься на територіях, тимчасово окупованих росією, або де небезпечно, наприклад у Харківській та Миколаївській області. Через ситуацію з безпекою там не можна організувати офлайн навчання як у школах, так і в дитячих садках.

Раніше "Телеграф" публікував перелік вимог до шкіл та закладів вищої освіти для початку навчання у звичайному режимі. У МОН також випустили алгоритм дій для вчителів та шкільного персоналу на випадок тривоги під час навчального процесу.