Для школьников есть три варианта: в МОН рассказали как будет организовано обучение с 1 сентября

В двух областях ситуация не располагает к начало обычного обучения

Украинские школьники уже 1 сентября могут вернуться за парты, правда только в тех регионах, где обучение можно будет проводить с учетом требований безопасности и ситуации в области.

"Телеграф" пообщался с первым замом главы Минобразования и науки Андреем Витренко, который рассказал как планируется организовать учебный процесс в воюющей стране. Он отметил, что был проведен опрос, который показал, что 80% людей, эвакуировавшихся за границу страны готовы вернуться при условии, что учебные заведения будут работать.

С оглядкой на ситуацию, студентам и родителям должны предоставить выбор, считают в министерстве, между онлайн, офлайн и смешанным образованием. Очное или офлайн обучение можно проводить только в школах с соответствующими укрытиями или доступными убежищами на расстоянии доступности в 3-4 минуты.

Смешанная форма может выглядеть как учеба в первую и вторую смены или распределение по дням. В ней сочетаются очное и онлайн образование. Дистанционная онлайн форма будет применяться на территориях, временно оккупированных россией, или так, где опасно, например в Харьковской и Николаевской области. Из-за ситуации с безопасностью там нельзя организовать офлайн обучение как в школах, так и в детских садах.

Ранее "Телеграф" публиковал перечень требований к школам и заведениям высшего образования для начала обучения в обычном режиме. В МОН также выпустили алгоритм действий для учителей и школьного персонала на случай тревоги во время учебного процесса.