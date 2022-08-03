Обучение в условиях войны: как будут действовать учителя во время сигнала воздушной тревоги

В МОН обнародовали рекомендации, как действовать учителям во время воздушной опасности

С 1 сентября обучение в украинские учебные заведения будут проводить обучение по новой системе из-за военной агрессии россии. В частности, во время воздушных тревог ученики и персонал школ вынуждены будут переходить из классов к безопасным укрытиям, где они смогут продолжить образовательный процесс.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, на учителей возложен ряд обязанностей во избежание возможных трагических последствий. Персонал должен знать, где находятся укрытия, как быстро перевести туда детей и что нужно брать с собой. Кроме того, учебные заведения обязали разместить указатели направления движения в безопасные места.

Так, во время сирены, учителя или другой ответственный человек должен оперативно организовать эвакуацию детей в хранилище. После того, как все учащиеся окажутся в безопасном помещении, нужно проверить, никого ли не осталось в здании школы. Когда сигнал воздушной тревоги перестанет раздаваться, педагог должен вернуть малышей в класс.

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Алгоритм действий, установленный МОН:

В учреждении включается существующая система оповещения; Уполномоченное лицо или учитель должен известить учащихся о наличии вероятной угрозы, а родителей о том, что дети направляются к укрытию; Класс должен передвигаться двумя колоннами и быстро покинуть опасное место; Для помощи учителям младших классов будут привлекать помощников; Сопровождать детей должен медицинский работник, готовый оказать помощь в случае необходимости; После того как будет объявлен сигнал воздушной опасности, персонал должен провести проверку всех помещений на отсутствие там учащихся или других работников учебного заведения. Когда проверка будет окончена, уполномоченное лицо должно также перейти в безопасное место; Школьники, которые на момент сигнала тревоги находятся на улице, должны самостоятельно направиться к ближайшему укрытию; После того как все учащиеся перейдут к защитному сооружению, учителя должны помочь всем удобно разместиться; На момент пребывания в укрытии персонал школы должен поддерживать детей и делать все возможное для их комфортного пребывания в безопасном месте; Когда будет объявлен отбой, учителя должны проследить за тем, чтобы все ученики вернулись в кабинеты. Движение должно производиться колоннами или группами; При движении к укрытиям необходимо учесть наличие инклюзивных групп и классов. В случае присутствия детей с ООП — предварительно проводить с ними обучение и беседы, предусмотреть быстрое и спокойное перемещение к укрытию, специальное место и мероприятия, которые будут осуществляться в укрытиях для максимального привлечения к ним детей с ООП.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто будет решать, как дети будут учиться в школах с 1 сентября.

Также напомним, что перед началом учебного года все школы и детсады Украины проверят на соответствие нормам безопасности.