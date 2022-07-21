Как будут работать школы и детсады в условиях войны

Открыть школу для обучения можно будет только по решению специальной комиссии и осмотра территории

Украинские дети посещают детсады и с 1 сентября вернутся в школы в тяжелое военное время. Выйти на обучение офлайн школьники смогут только если заведения образования будут отвечать нормама безопасности.

Организация учебного процесса возложена на местные власти, отмечает спикер Министерства внутренних дел Алена Матвеева. Сюда входят тренировки по эвакуации, уроки безопасности, создание условий для пребывания и обучения детей в укрытиях. Принимать решения о форме обучения регионы и учебные заведения могут самостоятельно.

Важно также проверить территорию вокруг учебных заведений на наличие опасных и взрывчатых предметов. Поручено также усилить охрану вузов, школ и детсадов. В последних также ожидаются новшества — спальные места для детей рекомендуют переносить в подвалы. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Также он рассказал, что учебные заведения перед началом года проверят — комиссия будет состоять из сотрудника ГСЧС, представителей военно-гражданской администрации и местной громады.

Читайте также: Категория Украина Может ли студент выехать на обучение за границу: комментарий юриста Все необходимые документы должны быть переведены и заверены нотариально

Ранее "Телеграф" сообщал, что студентам высшей школы рекомендовали начать обучение с 15 августа и вести его интенсивнее в теплое время года — с включением рабочих суббот в план. Отметим, что для студентов с оккупированных территорий, которые платили за образование, в МОН пошли навстречу и средства для студентов выделили из госбюджета.