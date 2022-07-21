Як працюватимуть школи та дитсадки в умовах війни

Відкрити школу для навчання можна буде лише за рішенням спеціальної комісії та після огляду території

Українські діти відвідують дитсадки і з 1 вересня повернуться до шкіл у важкий воєнний час. Вийти на навчання офлайн школярі зможуть лише якщо заклади освіти відповідатимуть нормам безпеки.

Організацію навчального процесу покладено на місцеву владу, зазначає речник Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва. Сюди входять тренування з евакуації, уроки безпеки, створення умов перебування та навчання дітей в укриттях. Приймати рішення про форму навчання регіони та навчальні заклади можуть самостійно.

Важливо також перевірити територію навколо навчальних закладів на наявність небезпечних та вибухових предметів. Доручено також посилити охорону вишів, шкіл та дитсадків. В останніх також очікуються нововведення – спальні місця для дітей рекомендують переносити у підвали. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

Також він розповів, що навчальні заклади перед початком року перевірять — комісія складатиметься зі співробітника ДСНС, представників військово-цивільної адміністрації та місцевої громади.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що студентам вищої школи рекомендували розпочати навчання з 15 серпня і вести його інтенсивніше у теплу пору року — із включенням робочих субот у план. Зазначимо, що для студентів з окупованих територій, які платили за освіту, у МОН пішли назустріч та кошти для студентів виділили з держбюджету.