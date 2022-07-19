Освіта в окупації: студентам з окупованих територій зробили послаблення

Уряд виділив кошти з резервного фонду держбюджету

У Міністерстві освіти та науки уже пояснили, як відбуватиметься навчання у закладах вищої освіти у майбутньому році. Але невирішеним залишалось питання оплати за другий семестр року, що минув, студентами з тимчасово окупованих територій.

Як повідомив голова міністерства Сергій Шкарлет, про це йшлося під час нещодавньої зустрічі студентів з президентом Володимиром Зеленським. Молодь поскаржилась, що ті з них, хто зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії, а також ті, хто перебуває чи перебував під тимчасовою окупацією, не змогли вчасно оплатити навчальні послуги і отримали заборгованість. Таких студентів виявилось понад 13 тисяч.

Голова держави розпорядився вирішити це питання на рівні уряду, і зрештою кошти для студентів виділили з резервного фонду держбюджету. У 2022 році на компенсацію витрат вищих навчальних закладів витратять 86 млн 814,4 тис. гривень.

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За словами Шкарлета, якби ці кошти не виділили, почались би проблеми із виплатами зарплат викладачам та іншим працівникам ЗВО, оплатою комунальних послуг, тощо. Тепер цю проблему усунуто.

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