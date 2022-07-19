Образование в оккупации: студентам с оккупированных территорий сделали послабление

Правительство выделило средства из резервного фонда госбюджета

В Министерстве образования и науки уже объяснили, как будет проходить обучение в высших учебных заведениях в будущем году. Но нерешенным оставался вопрос оплаты за второй семестр прошедшего года студентами с временно оккупированных территорий.

Как сообщил глава министерства Сергей Шкарлет, об этом шла речь во время недавней встречи студентов с президентом Владимиром Зеленским. Молодежь пожаловалась, что те, кто зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия, а также те, кто находится или находился под временной оккупацией, не смогли вовремя оплатить учебные услуги и получили задолженность. Таких студентов оказалось более 13 тысяч.

Глава государства распорядился решить этот вопрос на уровне правительства, и, в конце концов, средства для студентов выделили из резервного фонда госбюджета. В 2022 году на компенсацию расходов высших учебных заведений потратят 86 млн 814,4 тыс. гривен.

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По словам Шкарлета, если бы эти средства не выделили, начались бы проблемы с выплатами зарплат преподавателям и другим работникам ВУЗов, оплате коммунальных услуг и т.д. Теперь эта проблема устранена.

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