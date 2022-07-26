Готовы ли школы к 1 сентября: в МВД озвучили важную статистику по поводу укрытий

В одной только Житомирской области уровень готовности пришкольных укрытий составляет менее половины

Пока Министерство образования завершает подготовку к учебному году, который из-за войны пройдет по смешанной системе, правоохранители и спасатели выражают опасения, что укрытия в учебных заведениях не готовы принимать школьников. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

По его оценкам, в Житомирской области процент готовности укрытий при школах составляет менее половины. "Сейчас показатель готовности даже 50% школ не удовлетворителен для нас. Если в школе не предусмотрен подвал, то укрытие должно быть в пешей доступности от нее", – отметил Енин. Он подчеркнул, что школьники должны продолжать учебный процесс в укрытии во время воздушной тревоги, а не просто сидеть в четырех стенах.

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Замглавы МВД напомнил, что задача подготовить укрытия при всех учебных заведениях была поставлена президентом Владимиром Зеленским. Выполнять ее в первую очередь должны органы местной власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. "Министерство внутренних дел тоже приложит усилия для организации этого процесса. В ближайшие дни мы завершаем разработку минимальных требований к обеспечению безопасности учебного процесса. Делаем мы это вместе с Министерством образования и науки", — добавил Енин. Он пообещал, что правоохранители будут в дальнейшем контролировать уровень безопасности укрытий при школах.

Как сообщал "Телеграф", Енин призвал ввести обращение с оружием в процесс обучения украинских детей.