В МВД рассказали, что будет с розданным и трофейным оружием: обучение нужно с детства

Сейчас у населения на руках находится большое количество оружия, боеприпасов и даже встречается военная техника

Вокруг разрешения населению владеть оружием в Украине идут дискуссии, которые в последнее время только усилились, ведь все больше граждан получают реальные стволы в свои руки. В частности, речь идет об оружии, которое раздали добровольцам в начале войны. В Министерстве внутренних дел рассказали, как планируют контролировать это оружие и намерены ли его легализовать.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал первый замминистра Евгений Енин. Он отметил, что раздача оружия населению сыграла немаловажную роль в обороне Киева и других украинских городов. Но это повлекло за собой соответствующие риски. В частности, оружие могло попасть к людям с недостаточным уровнем подготовки. "И неосторожность, и невнимательность, и опасность для детей", – добавил Енин. По его мнению, украинцы должны с детства учиться безопасному обращению с оружием.

По словам замминистра, вопрос о контроле над оружием МВД поставил военному руководству и полицейским, как только ситуация на Киевщине стабилизировалась. Сейчас планируется создать реестр лиц, которым было выдано оружие. "Мы думаем… сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, который несет службу на блокпосту. Чтобы было легко идентифицировать каждую единицу оружия, как отечественного образца, так и трофейную, которая так же должна быть зарегистрирована", – сказал он.

Енин объяснил, что процесс работы над таким реестром будет непростым и потребует скрупулезного подхода со стороны военных. Ведь на руках у населения большое количество оружия и боеприпасов — их постоянно изымают полицейские. Доходит даже до боевой техники. " Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка", – рассказал он. И добавил, МВД побуждает население передавать отобранную у оккупантов технику в пользу ВСУ.

Замглавы МВД посетовал также, что в Украине до сих пор нет соответствующего закона, который регулировал бы оборот оружия среди населения. Пока, по данным Енина, есть законопроект, находящийся на рассмотрении в Верховной Раде. В его рамках должны урегулировать и упрощение процедур по приобретению оружия, и сведение к минимуму контактов между населением и чиновниками в этом вопросе, и собственно создание электронного реестра оружия, чтобы каждая единица становилась на учет.

Как сообщал "Телеграф", на днях в СМИ возник скандал из-за якобы обвинения Европола, который сообщил, что Украина контрабандой переправляет предоставленное ей оружие через границу и продает его. В Пентагоне заявили, что не имеют никаких подтверждений этих упреков, а Европол впоследствии объяснил, что именно имел в виду.