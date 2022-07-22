Скандал с контрабандой оружия из Украины: европейцам пришлось объясниться

Европол заверил, что доверяет украинским чиновникам и сотрудничает с ними

Полицейской службе Евросоюза пришлось разъяснять свое заявление о том, что Украина в условиях войны якобы занимается контрабандой оружия. Сотрудники Европола говорят, что они говорили о потенциальной угрозе, а не о конкретных случаях.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европола, опубликованном в пятницу, 22 июля.

"Европол тесно сотрудничает с украинскими чиновниками, чтобы уменьшить угрозу продажи оружия в Европейский Союз. Мы полностью доверяем им, поскольку они предпринимают новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия", — пояснили в организации.

Украину также предупредили о том, что может возникнуть угроза попадания огнестрельного оружия в чужие руки — такое развитие событий показывает опыт боевых действий прошлого.

"Распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", — добавили в европейском ведомстве.

Напомним, что о признаках контрабанды оружия из Украины заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт. На его скандальное заявление почти сразу отреагировал глава СНБО Алексей Данилов, попросивший сотрудников Европола предоставить факты и доказательства, подтверждающие справедливость подобных заявлений. Секретарь СНБО со своей стороны пообещал, что если таковые будут, Украина как максимально заинтересованная сторона будет немедленно реагировать.