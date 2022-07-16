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В Пентагоне ответили на слухи, что Украина продает американское оружие

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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США помогают Украине держать оборону Новость обновлена 16 июля 2022, 11:21
США помогают Украине держать оборону

Пентагон не видит необходимости отслеживать оружие, поставляемое США Украине

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что не заметили признаков того, что Украина использует американское оружие в других местах, кроме как в противостоянии оккупационной армии россии.

Соответствующую информацию обнародовал представитель Пентагона, комментируя вопросы журналистов издания Politico относительно отслеживания передаваемого украинцам вооружения, а также уверенности, что она используется Киевом по назначению.

Американский чиновник подчеркнул, что не отслеживать и не знать, куда идет это оружие – совершенно разные вещи.

"Я имею в виду, что мы не отслеживаем использование украинцами нашего конкретного оружия, но мы также нигде больше не видим признаков, что это оружие было передано кому-либо, кроме ВСУ", – объяснил он.

Ранее в Пентагоне отмечали, что не видят необходимости отслеживать оружие в Украине, ведь полностью уверены, что украинцы используют предоставленное им вооружение исключительно на поле боя с россиянами и никаких признаков, что бы оно пошло куда-то в другое место замечено не было.

Ситуацию уже успел прокомментировать министр обороны Украины Алексей Резников во время своего интервью для издания "ВВС Украина":

"Они покажут какой-то условный NLAW и скажут, что украинцы вывозят оружие контрабандой. Это бред", – заявил он.

Стоит напомнить, что ранее конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что глава Офиса президента Андрей Ермак имеет определенные связи со страной-агрессором и предположила, что поставляемое Киеву с его подачи западное оружие может быть перенаправлено или продано россии, Сирии, или Мексике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Алексей Резников прокомментировал поставку самолетов для украинских Вооруженных сил и объяснил, когда следует ожидать получения другого тяжелого и крайне важного для противостояния россиянам оружия.

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#Оружие #Пентагон #Алексей Резников #Війна