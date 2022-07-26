Чи готові школи до 1 вересня: у МВС озвучили важливу статистику з приводу укриттів

У самій лише Житомирській області рівень готовності пришкільних укриттів складає менше половини

Поки Міністерство освіти завершує підготовку до навчального року, який через війну пройде по змішаній системі, правоохоронці та рятувальники висловлюють побоювання, що укриття у навчальних закладах не готові приймати школярів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його оцінками, у Житомирській області процент готовності укриттів при школах складає менше половини. "Зараз показник готовності навіть 50% шкіл не є для нас задовільним. Якщо в школі не передбачений підвал, то укриття тоді має бути в пішій доступності від неї", – зазначив Єнін. Він наголосив, що школярі мають мати змогу продовжувати навчальний процес в укритті під час повітряної тривоги, а не просто сидіти у чотирьох стінах.

Читайте також: Категорія Україна Як працюватимуть школи та дитсадки в умовах війни Відкрити школу для навчання можна буде лише за рішенням спеціальної комісії та після огляду території

Заступник голови МВС нагадав, що задача підготувати укриття при всіх навчальних закладах, була поставлена президентом Володимиром Зеленським. Виконувати її в першу чергу мають органи місцевої влади та Державна служба з надзвичайних ситуацій. "Міністерство внутрішніх справ теж докладе зусиль для організації цього процесу. Ближчими днями ми завершуємо розробку мінімальних вимог до забезпечення безпеки навчального процесу. Робимо ми це спільно з Міністерством освіти та науки", — додав Єнін. Він пообіцяв, що правоохоронці в подальшому контролюватимуть рівень безпеки укриттів при школах.

Як повідомляв "Телеграф", Єнін закликав ввести поводження зі зброєю у процес навчання українських дітей.