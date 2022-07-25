У класі чи онлайн: хто вирішує, як проходитиме навчання в школах з 1 вересня
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Головним пріоритетом і для вчителів, і для батьків має бути безпека дітей
Трохи більше, ніж за місяць в Україні відновиться навчальний процес і діти навчатимуться за змішаною системою – очні заняття поєднуватимуться із онлайн-навчанням. Питання викликає те, хто має вирішувати, в якій формі проходитимуть уроки.
Як повідомили у Кабміні, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет наполягає на тому, що насамперед усі повинні думати про безпеку учнів. А право вибору щодо режиму навчання він передав батькам школярів.
За словами Шкарлета, у кожній школі чи громаді має функціонувати паралель для онлайн-навчання. "У такий спосіб діти не будуть відлучені від освітнього процесу, якщо батьки побоюються режиму офлайн", – зазначив міністр.
Втім, за його словами, очне навчання буде можливе лише там, де для цього можна буде створити комфортні та безпечні умови. "Офлайн – це соціалізація та символ того, що навіть під час війни Україна продовжує освіту та формує майбутнє", – зауважив очільник Міносвіти. Шкарлет наголосив, що уже зараз українські школи відпрацьовують маршрути переходу до укриттів на час тривоги, якими будуть користуватись школярі разом з учителями. Перевіряють також стан цих укриттів. Там, де не буде змоги розмістити всіх дітей, школам запропонують позмінне навчання.
Шкарлет також зазначив, що про виключно очне навчання наразі не йдеться. Міністерство робить усе, щоби така можливість була у якомога більшої кількості школярів, але безпека залишається пріоритетом. "Жодна дитина не буде відрахована зі школи за обрану батьками форму навчання", — пообіцяв міністр.
Як повідомляв "Телеграф", перед початком навчального року усі школи та дитсадки України перевірять на відповідність нормам безпеки.