У класі чи онлайн: хто вирішує, як проходитиме навчання в школах з 1 вересня

Головним пріоритетом і для вчителів, і для батьків має бути безпека дітей

Трохи більше, ніж за місяць в Україні відновиться навчальний процес і діти навчатимуться за змішаною системою – очні заняття поєднуватимуться із онлайн-навчанням. Питання викликає те, хто має вирішувати, в якій формі проходитимуть уроки.

Як повідомили у Кабміні, міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет наполягає на тому, що насамперед усі повинні думати про безпеку учнів. А право вибору щодо режиму навчання він передав батькам школярів.

За словами Шкарлета, у кожній школі чи громаді має функціонувати паралель для онлайн-навчання. "У такий спосіб діти не будуть відлучені від освітнього процесу, якщо батьки побоюються режиму офлайн", – зазначив міністр.

Втім, за його словами, очне навчання буде можливе лише там, де для цього можна буде створити комфортні та безпечні умови. "Офлайн – це соціалізація та символ того, що навіть під час війни Україна продовжує освіту та формує майбутнє", – зауважив очільник Міносвіти. Шкарлет наголосив, що уже зараз українські школи відпрацьовують маршрути переходу до укриттів на час тривоги, якими будуть користуватись школярі разом з учителями. Перевіряють також стан цих укриттів. Там, де не буде змоги розмістити всіх дітей, школам запропонують позмінне навчання.

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Шкарлет також зазначив, що про виключно очне навчання наразі не йдеться. Міністерство робить усе, щоби така можливість була у якомога більшої кількості школярів, але безпека залишається пріоритетом. "Жодна дитина не буде відрахована зі школи за обрану батьками форму навчання", — пообіцяв міністр.

Як повідомляв "Телеграф", перед початком навчального року усі школи та дитсадки України перевірять на відповідність нормам безпеки.