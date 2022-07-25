В классе или онлайн: кто решает, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября

Главным приоритетом и для учителей, и для родителей должна быть безопасность детей

Чуть больше, чем через месяц, в Украине возобновится учебный процесс и дети будут учиться по смешанной системе – очные занятия будут сочетаться с онлайн-обучением. Вопрос вызывает, кто должен решать, в какой форме будут проходить уроки.

Как сообщили в Кабмине, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет настаивает на том, что, прежде всего, все должны думать о безопасности учеников. А право выбора режима обучения он передал родителям школьников.

По словам Шкарлета, в каждой школе или громаде должна работать параллель для онлайн-обучения. "Таким образом дети не будут отлучены от образовательного процесса, если родители опасаются режима офлайн", – отметил министр.

Впрочем, по его словам, очное обучение будет возможно только там, где для этого можно будет создать комфортные и безопасные условия. "Офлайн – это социализация и символ того, что даже во время войны Украина продолжает образование и формирует будущее", – отметил глава Минобразования. Шкарлет отметил, что уже сейчас украинские школы отрабатывают маршруты перехода в укрытия на время тревоги, которыми будут пользоваться школьники вместе с учителями. Проверяют также состояние этих укрытий. Там, где не будет возможности разместить всех детей, школам предложат посменное обучение.

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Шкарлет также отметил, что об исключительно очном обучении пока речь не идет. Министерство делает все, чтобы такая возможность была у как можно большего количества школьников, но безопасность остается приоритетом. "Ни один ребенок не будет отчислен из школы за избранную родителями форму обучения", — пообещал министр.

Как сообщал "Телеграф", перед началом учебного года все школы и детсады Украины проверят на соответствие нормам безопасности.