В классе или онлайн: кто решает, как будет проходить обучение в школах с 1 сентября
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Главным приоритетом и для учителей, и для родителей должна быть безопасность детей
Чуть больше, чем через месяц, в Украине возобновится учебный процесс и дети будут учиться по смешанной системе – очные занятия будут сочетаться с онлайн-обучением. Вопрос вызывает, кто должен решать, в какой форме будут проходить уроки.
Как сообщили в Кабмине, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет настаивает на том, что, прежде всего, все должны думать о безопасности учеников. А право выбора режима обучения он передал родителям школьников.
По словам Шкарлета, в каждой школе или громаде должна работать параллель для онлайн-обучения. "Таким образом дети не будут отлучены от образовательного процесса, если родители опасаются режима офлайн", – отметил министр.
Впрочем, по его словам, очное обучение будет возможно только там, где для этого можно будет создать комфортные и безопасные условия. "Офлайн – это социализация и символ того, что даже во время войны Украина продолжает образование и формирует будущее", – отметил глава Минобразования. Шкарлет отметил, что уже сейчас украинские школы отрабатывают маршруты перехода в укрытия на время тревоги, которыми будут пользоваться школьники вместе с учителями. Проверяют также состояние этих укрытий. Там, где не будет возможности разместить всех детей, школам предложат посменное обучение.
Шкарлет также отметил, что об исключительно очном обучении пока речь не идет. Министерство делает все, чтобы такая возможность была у как можно большего количества школьников, но безопасность остается приоритетом. "Ни один ребенок не будет отчислен из школы за избранную родителями форму обучения", — пообещал министр.
Как сообщал "Телеграф", перед началом учебного года все школы и детсады Украины проверят на соответствие нормам безопасности.