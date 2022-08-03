Навчання в умовах війни: як діятимуть вчителі під час сигналу повітряної тривоги

У МОН оприлюднили рекомендації, як діяти вчителям під час повітряної небезпеки

З 1 вересня навчання в українські заклади освіти проводитимуть навчання за новою системою через військову агресію росії. Зокрема, під час повітряних тривог, учні та персонал шкіл вимушені будуть переходити з класів до безпечних укриттів, де вони зможуть продовжити освітній процес.

Як повідомили у Міністерстві освіти й науки, на вчителів покладено низку обов'язків задля уникнення ймовірних трагічних наслідків. Персонал повинен знати, де знаходяться укриття, як швидко перевести туди дітей та що потрібно брати із собою. Крім того, заклади освіти зобов'язали розмістити вказівники напрямку руху до безпечних місць.

Так, під час сирени, вчителі або інша відповідальна людина повинна оперативно організувати евакуацію дітей до сховища. Після того, як всі учні опиняться у безпечному приміщенні, потрібно перевірити, чи нікого не залишилось у будівлі школи. Коли сигнал повітряної тривоги перестане лунати, педагог повинен повернути малечу до класу.

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Алгоритм дій, встановлений МОН:

У закладі вмикається наявна система оповіщення; Уповноважена особа або вчитель повинен сповістити учнів про наявність ймовірної загрози, а батьків про те, що діти прямують до укриття; Клас повинен пересуватися двома колонами та швидко залишити небезпечне місце; Для допомоги вчителям молодших класів, залучатимуть помічників; Супроводжувати дітей повинен медичний працівник, який буде готовий надати допомогу у разі необхідності; Після того, як буде оголошено сигнал повітряної небезпеки, персонал повинен провести перевірку усіх приміщень на відсутність там учнів або інших працівників закладу освіти. Після того, як перевірка буде закінчена, уповноважена особа повинна також перейти у безпечне місце; Школярі, котрі на момент сигналу тривоги знаходяться на вулиці, повинні самостійно попрямував до найближчого укриття; Після того, як всі учні перейдуть до захисної споруди, вчителі повинні допомогти усім зручно розміститися; На момент перебування в укритті, персонал школи повинен підтримувати дітей та робити усе можливе для їх комфортного перебування у безпечному місці; Коли буде оголошено відбій вчителі повинні прослідкувати за тим, щоб усі учні повернулися до кабінетів. Рух має здійснюватися колонами або групами; Під час руху до укриттів необхідно врахувати наявність інклюзивних груп і класів. У випадку присутності дітей з ООП — попередньо проводити з ними навчання та бесіди, передбачити швидке та спокійне переміщення до укриття, спеціальне місце та заходи, що будуть здійснюватися в укриттях для максимального залучення до них дітей з ООП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто вирішуватиме, як діти навчатимуться в школах з 1 вересня.

Також нагадаємо, перед початком навчального року усі школи та дитсадки України перевірять на відповідність нормам безпеки.