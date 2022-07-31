Восстановление очного обучения в школах и вузах: главные требования

Все зависит от ситуации в регионе, а также от выполнения учебными заведениями специальных условий

Министерство образования и науки Украины предлагает с 1 сентября вернуть школьников за парты, а студентам выйти на обучение с 15 июля. Однако финальное решение относительно очного обучения школьников из-за военного положения и нестабильной ситуации в регионах оставили за ОВА, местным советом и педсоветами, а в вузам выдвинули ряд условий.

Как передает "РБК-Украина", учебные заведения должны подготовиться к началу учебного сезона, в частности, на случай воздушных тревог и вероятных обстрелов населенных пунктов.

Требования для школ

Минобразования позволило школам использовать как дистанционный, так и смешанный формат работы. Однако для очного обучения администрации школ должны обеспечить наличие защитного укрытия внутри здания или на расстоянии 100 метров от учебного заведения, чтобы провести туда школьников во время воздушной тревоги.

При этом состояние укрытий будут проверять специальные комиссии с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Органы будут предоставлять учебным заведениям соответствующий вывод, который позволит им очный формат работы во время военного положения.

Также Минобразования рекомендует школам проверить систему оповещения о воздушной тревоге, чтобы ее было слышно в учебном заведении, а также обследовать прилегающую к ним территорию на взрывоопасные предметы и определить пути эвакуации из здания.

"Занятия прерываются на время перехода в укрытие и далее могут продолжаться там. Для этого оно должно быть оборудовано скамейками, туалетом, wi-fi. Там также должен быть минимально необходимый набор пищи. Мы, министерство и образовательный омбудсмен давали подробные разъяснения о том, что должно быть в защитном сооружении", — сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Добавим, что финальное решение остается за военными администрациями, а организация образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте. Формат обучения может изменяться в течение года.

Требования к высшим учебным заведениям

Университеты обычно имеют несколько корпусов или филиалов, а следовательно и больше физических возможностей изменения локации для занятий. Такие учреждения имеют право самостоятельно определять формат обучения для студентов, а Минобразования, в свою очередь, рекомендует вузам организовать максимально приближенный к традиционному формат обучения.

"Предполагаем, что значительная доля образовательного процесса будет приходиться на смешанный формат — очно-дистанционный, в отдельных случаях — дистанционный", — рассказали в МОН, говоря о форме обучения в высшем и профессиональном высшем образовании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МВД озвучили важную статистику по поводу укрытий в учебных заведениях.