Відновлення очного навчання у школах та вузах: головні вимоги

Все залежить від ситуації в регіоні, а також від виконання навчальними закладами спеціальних умов

Міністерство освіти та науки України пропонує з 1 вересня поверти школярів за парти, а студентам вийти на навчання з 15 липня. Однак, фінальне рішення щодо очного навчання школярів через воєнний стан і нестабільну ситуацію в регіонах залишили за ОВА, місцевою радою та педрадами, а до вишів висунули ряд умов.

Як передає "РБК-Україна", навчальні заклади мають підготуватися до початку навчального сезону, зокрема, на випадок повітряних тривог та ймовірних обстрілів населених пунктів.

Вимоги для шкіл

Міносвіти дозволило школам використовувати як дистанційний, так і змішаний формат роботи. Однак, для очного навчання адміністрації шкіл повинні забезпечити наявність захисного укриття всередині будівлі чи на відстані 100 метрів від закладу освіти, щоб провести туди школярів під час повітряної тривоги.

При цьому стан укриттів перевірятимуть спеціальні комісії з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції. Органи надаватимуть закладам освіти відповідний висновок, який дозволятиме їм очний формат роботи під час воєнного стану.

Також Міносвіти рекомендує школам перевірити систему оповіщення про повітряну тривогу, щоб її було чути у навчальному закладі, а також обстежити прилеглу до них територію на вибухонебезпечні предмети та визначити шляхи евакуації з будівлі.

"Заняття перериваються на час переходу в укриття і далі можуть продовжуватися там. Для цього воно має бути обладнане лавками, туалетом, wi-fi. Там також має бути мінімально необхідний набір їжі. Ми, міністерство та освітній омбудсмен давали докладні роз'яснення про те, що має бути у захисній споруді", — повідомив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Додамо, що фінальне рішення залишається за військовими адміністраціями, а організація освітнього процесу залежить від ситуації в кожному населеному пункті. Формат навчання може змінюватись протягом року.

Вимоги до вищих навчальних закладів

Університети, зазвичай, мають кілька корпусів чи філій, а отже й більше фізичних можливостей зміни локацію для занять. Такі заклади мають право самостійно визначати формат навчання для студентів, а Міносвіти, своєю чергою, рекомендує вишам організувати максимально наближений до традиційного формат навчання.

"Припускаємо, що значна частка освітнього процесу припадатиме на змішаний формат — очно-дистанційний, в окремих випадках — дистанційний", — розповіли у МОН, говорячи про форму навчання в закладах вищої та професійної вищої освіти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у МВС озвучили важливу статистику з приводу укриттів у навчальних закладах.