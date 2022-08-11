Як перевірити сертифікат НМТ: для абітурієнтів та приймальних комісій запустили важливий сервіс

Чимало вступників не отримали цього року паперові сертифікати про складання НМТ

В Україні уже фінішувала основна сесія проведення Національного мультипредметного тесту для вступників до закладів вищої освіти, майже всі уже отримали доступ до фінальних оцінок і почали подавати документи на вступ. Тим часом на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) запустили сервіс, який буде корисний як абітурієнтам, так і приймальним комісіям. Відтепер там можна перевірити достовірність сертифікату про складання НМТ.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, цьогоріч чимало вступників не отримали на руки паперовий сертифікат, що могло би спростити махінації із цими документами під час вступної кампанії. Однак, їх звели у єдину базу, яка дозволяє швидко і легко перевірити їхню справжність.

Вступники можуть скористатись цим сервісом заздалегідь, щоби дізнатись, чи є їхній сертифікат у ЄДЕБО, а комісія – щоб упевнитись, що абітурієнт подав свій документ і він справжній.

Для цього у відповідних полях треба зазначити рік складання НМТ або ЗНО, номер сертифіката та ПІБ його власника, а також пройти капча-тест.

Абітурієнтів просять звернути особливу увагу – якщо вони під час створення електронного кабінету вступника обрали опцію "Не маю сертифіката НМТ" і зареєструвалися без нього, то після отримання вони мають додати його до свого профілю. Для цього на основній сторінці треба перейти у поле "Сертифікати НМТ/ЗНО", натиснути кнопку "Додати сертифікат" і зазначити його номер, PIN-код та рік. Без цього в кабінеті не будуть відображатись результати тестування.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше українських вступників попросили нікому не надавати відомості, необхідні для створення електронного кабінету, чи логін та пароль від нього. Це приводить до курйозних, але досить сумних наслідків.