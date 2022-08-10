Вступ до бакалаврату 2022: які нюанси є для абітурієнтів з окупованих територій

Вступникам пояснили, за якими пільговими категоріями вони можуть подавати документи і які умови повинні виконати

В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти і умови подачі документів для зарахування на бакалаврат різняться, в залежності від обраного вишу та спеціальності. Але є категорія абітурієнтів, для яких в будь-якому разі робитимуть певні винятки та послаблення. Це випускники шкіл з тимчасово окупованих територій.

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, як абітурієнтам з ТОТ подати документи до ЗВО і на які особливості зарахування вони можуть розраховувати. Так, згідно з листом МОН право на зарахування за пільговою категорією 107 (мешканці тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення) мають тільки ті випускники, які виїхали на підконтрольну Києву територію після 1 січня 2022 року. Вони також можуть бути зареєстровані за пільговою категорією 117 (внутрішньо переміщені особи) або 109 (мешканці особливо небезпечної території). Для категорії 109 вони не мають бути зареєстровані де-інде, окрім тимчасово окупованої та особливо небезпечній територій. Також доведеться документально підтвердити своє місце проживання.

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При плануванні подачі документів абітурієнтів з ТОТ просять врахувати, що МОН не встановлювало граничний строк прийому заяв та документів для вступників, які претендують на квоту-2 та вступають на основі результатів НМТ чи ЗНО. Це питання вирішують приймальні комісії ЗВО, тому таку інформацію треба отримувати у них.

При цьому оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за бюджетні кошти здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Отже ці строки подачі документів обираються з урахуванням цієї обставини.

"Після цих дат вступники, які претендують на квоту-2, можуть подавати документи в порядку завершального етапу вступної кампанії. Строки прийому документів на завершальному етапі вступної кампанії визначаються закладами вищої освіти, але не пізніше 12:00 29 вересня", – зазначили у Міністерстві освіти.

Абітурієнтам, які отримали рекомендацію до зарахування за квотою-2 також нагадали – вони можуть підтвердити лише одну рекомендацію з найвищою визначеною вступником пріоритетністю, за якою така рекомендація була надана. Окрім того, вони повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення. Ті вступники, які отримали хоча б одну рекомендацію до зарахування на бюджетне місце за квотою-2, але при цьому не виконаливимоги до зарахування за найвищою визначеною ними пріоритетністю у встановлений термін, втрачають право на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення. Ця умова стосується також заяв за іншими пріоритетностями і можливості переведення на місця державного (регіонального) замовлення в межах вступної кампанії 2022 року.

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Як повідомляв "Телеграф", абітурієнтів, які цього року подають документи на навчання через електронний кабінет, попросили в жодному разі не давати його дані навіть батькам, і пояснили, чим це може для них обернутись.