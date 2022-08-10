Поступление на бакалаврат 2022: какие нюансы есть для абитуриентов с оккупированных территорий

Поступающим объяснили, по каким льготным категориям они могут подавать документы и какие условия должны выполнить

В Украине продолжается вступительная кампания в заведения высшего образования и условия подачи документов для зачисления на бакалавриат различаются, в зависимости от выбранного вуза и специальности. Но есть категория абитуриентов, для которых в любом случае будут делать некоторые исключения и послабления. Это выпускники школ с временно оккупированных территорий.

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как абитуриентам с ВОТ подать документы в вузы и на какие особенности зачисления они могут рассчитывать. Так, согласно письму МОН, право на зачисление по льготной категории 107 (жители временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территории населенных пунктов на линии соприкосновения) имеют только те выпускники, которые выехали на подконтрольную Киевскую территорию после 1 января 2022 года. Они также могут быть зарегистрированы по льготной категории 117 (внутренне перемещенные лица) или 109 (жители особо опасной территории). Для категории 109 они не должны быть зарегистрированы где-либо, кроме временно оккупированной и особо опасной территорий. Также придется документально подтвердить свое место жительства.

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При планировании подачи документов абитуриентов с ВОТ просят учесть, что МОН не устанавливало предельный срок приема заявлений и документов для поступающих, претендующих на квоту-2 и поступающих на основе результатов НМТ или ВНО. Этот вопрос решают приемные комиссии ЗВО, поэтому такую информацию нужно получать у них.

При этом обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению по квоте-2, с уведомлением о получении или неполучении ими права получать высшее образование за бюджетные средства осуществляется не позднее 12:00 17 августа. Так что эти сроки подачи документов избираются с учетом этого обстоятельства.

"После этих дат абитуриенты, претендующие на квоту-2, могут подавать документы в порядке завершающего этапа вступительной кампании. Сроки приема документов на завершающем этапе вступительной кампании определяются заведениями высшего образования, но не позднее 12:00 29 сентября", — отметили в Министерстве образования.

Абитуриентам, получившим рекомендацию к зачислению по квоте-2, также напомнили – они могут подтвердить лишь одну рекомендацию с наивысшей определенной поступающим приоритетностью, по которой такая рекомендация была предоставлена. Кроме того, они должны выполнить требования к зачислению на места госзаказа. Те поступающие, которые получили хотя бы одну рекомендацию к зачислению на бюджетное место по квоте-2, но при этом не выполнили требования к зачислению по наивысшей определенной ими приоритетности в установленный срок, теряют право на участие в конкурсе на места государственного или регионального заказа. Это условие касается также заявлений по другим приоритетностям и возможности перевода на места государственного (регионального) заказа в рамках вступительной кампании 2022 года.

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Как сообщал "Телеграф", абитуриентов, которые в этом году подают документы на обучение через электронный кабинет, попросили ни в коем случае не давать его данные даже родителям, и объяснили, чем это может для них обернуться.