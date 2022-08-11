Как проверить сертификат НМТ: для абитуриентов и приемных комиссий запустили важный сервис

Многие поступающие не получили в этом году бумажные сертификаты о прохождении НМТ

В Украине уже финишировала основная сессия проведения Национального мультипредметного теста для поступающих в вузы, почти все уже получили доступ к финальным оценкам и начали подавать документы на поступление. Между тем, на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) запустили сервис, который будет полезен как абитуриентам, так и приемным комиссиям. Теперь там можно проверить достоверность сертификата о прохождении НМТ.

Как сообщает Министерство образования и науки Украины, в этом году многие абитуриенты не получили на руки бумажный сертификат, что могло бы упростить махинации с этими документами во время вступительной кампании. Однако их свели в единую базу, которая позволяет быстро и легко проверить их подлинность.

Поступающие могут воспользоваться этим сервисом заранее, чтобы узнать, есть ли их сертификат в ЕГЭБО, а комиссия – чтобы убедиться, что абитуриент подал свой документ и он настоящий.

Для этого в соответствующих полях следует указать год прохождения НМТ или ВНО, номер сертификата и ФИО его владельца, а также пройти капча-тест.

Абитуриентов просят обратить особое внимание – если они при создании электронного кабинета абитуриента выбрали опцию "Не имею сертификата НМТ" и зарегистрировались без него, то после получения они должны добавить его в свой профиль. Для этого на главной странице нужно перейти в поле "Сертификаты НМТ/ВНО", нажать кнопку "Добавить сертификат" и указать его номер, PIN-код и год. Без этого в кабинете не будут отображаться результаты тестирования.

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Как сообщал "Телеграф", ранее украинских поступающих попросили никому не предоставлять сведения, необходимые для создания электронного кабинета, или логин и пароль от него. Это приводит к курьезным, но довольно печальным последствиям.