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Підготовка до вступу в магістратуру: для абітурієнтів запустили важливий сервіс

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Абітурієнти магістратури можуть випробувати себе самостійно
Абітурієнти магістратури можуть випробувати себе самостійно

Абітурієнтам доступні дві форми проходження тесту – наближений до реального іспиту та з відкритим списком завдань

Цьогоріч через війну процедура вступу до магістратури зазнала змін, зокрема окремі спеціальності вимагатимуть складання магістерського комплексного тесту з іноземної мови та права (МКТ) або магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК). І для охочих ліпше підготуватись до цих іспитів, запустили спеціальний сервіс.

Як повідомляє портал "Освіта.ua", на онлайн-сервісі "ЗНО-онлайн" відкрився доступ до всіх відповідних тестів за попередні роки. Йдеться про завдання іспитів навчальної компетентності, тести з права, а також тести з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької). Для того, щоби виконати їх, треба буде скористатись розділом "ЗНО онлайн в магістратуру".

Спосіб виконання завдань, який пропонують абітурієнтам у цих тестах, максимально наближений до умов реального іспиту. Зокрема, форма надання відповіді збігається із тою, що буде використовуватись у МКТ та МТНК під час вступної сесії. А після завершення тесту кожен користувач сервісу зможе побачити правильні відповіді на всі виконані завдання.

Також на сервісі доступне проходження тесту із відкритим повним списком усіх завдань. В такому разі правильну відповідь система покаже одразу після виконання завдання.

Як повідомляв "Телеграф", абітурієнти магістерських програм до зарахування на навчання підлягають мобілізації.

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#Абітурієнти #Тест #Вступ #Магістратура