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Подготовка к поступлению в магистратуру: для абитуриентов запустили важный сервис

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Абитуриенты магистратуры могут испытать себя самостоятельно
Абитуриенты магистратуры могут испытать себя самостоятельно

Абитуриентам доступны две формы прохождения теста – приближенный к реальному экзамену и с открытым списком заданий

В этом году из-за войны процедура поступления в магистратуру претерпела изменения, в частности отдельные специальности потребуют сдачи магистерского комплексного теста по иностранному языку и праву (МКТ) или магистерского теста учебной компетентности (МТУК). И для желающих лучше подготовиться к этим экзаменам, запустили специальный сервис.

Как сообщает портал "Освіта.ua", на онлайн-сервисе "ВНО-онлайн" открылся доступ ко всем соответствующим тестам за предыдущие годы. Речь идет о заданиях экзаменов учебной компетентности, тестах по праву, а также тестах по иностранным языкам (английский, испанский, немецкий и французский). Для того чтобы выполнить их, нужно будет воспользоваться разделом "ВНО онлайн в магистратуру".

Способ выполнения заданий, предлагаемый абитуриентам в этих тестах, максимально приближен к условиям реального экзамена. В частности, форма ответа совпадает с той, что будет использоваться в МКТ и МТУК во время вступительной сессии. А по завершении теста каждый пользователь сервиса сможет увидеть правильные ответы на все выполненные задания.

Также на сервисе доступно прохождение теста с полным открытым списком всех заданий. В этом случае правильный ответ система покажет сразу после выполнения задания.

Как сообщал Телеграф, абитуриенты магистерских программ до зачисления на обучение подлежат мобилизации.

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#Абитуриенты #Тест #Введение #Магистратура