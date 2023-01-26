"Такого рода вещи надо прекращать": Вятрович раскритиковал Минобразования за отношение к истории Украины

Историк и нардеп объяснил "Телеграфу", почему в НМТ нужно оставить историю как обязательный предмет

Инициатива Министерства образования и науки относительно перевода истории Украины в перечень предметов, которые будут необязательными во время Национального мультипредметного тестирования (НМТ), является вредной. Такое мнение "Телеграфу" в четверг 26 января высказал историк, народный депутат Украины Владимир Вятрович.

"Очевидно, эту инициативу можно оценить негативно. Почему вообще с такой инициативой Министерство образования выступило в такое время — во время российско-украинской войны, которая является в значительной степени войной за идентичность?! Война, в которой вопросы истории отвели такую значительную роль, что к ней постоянно апеллирует россия, оправдывая свою агрессию. В этом контексте молодым украинцам чрезвычайно важно знать историю Украины. Поэтому я приветствовал то, что в прошлом году история Украины была среди обязательных в мультипредметном тесте. И не понимаю оснований, чтобы убирать ее сейчас. Нет таких оснований, ведь ситуация не стала лучше — война продолжается. История в этой войне продолжает играть важную роль и потребность знания украинцами своей истории точно стала не меньше", — говорит он.

По словам парламентария, такая инициатива вредна, поэтому "очень надеюсь, что будет какое-то понимание со стороны Министерства образования и они вернутся к этому вопросу".

"Но, к сожалению, насколько я знаю, эта вредная инициатива этим не ограничивается. Есть даже другая идея, озвученная Минобразования, что история может стать необязательной даже для поступающих на гуманитарные специальности. То есть это — дальнейший шаг к нивеляции истории. Думаю, такого рода вещи нужно прекращать. Уверен, что сделанное и за предыдущие годы (когда мы отказались от обязательного теста по украинской литературе), является ошибочным шагом, потому что украинский язык, литература, история — это предметы, которые формируют национальную идентичность. Они крайне необходимы в тесте", — объясняет Вятрович.

Нардеп также добавил, что кроме всего прочего обязательная проверка знаний по истории — своеобразный тест на гражданство для молодых украинцев. "Я думаю, — продолжает избранник, — что оправдание, которое мы слышим со стороны Министерства образования о сложности тестирования, связанное с войной, абсолютно недостаточно. Наоборот, еще раз хочу сказать, что война является дополнительным фактором, который обосновывает необходимость знания истории, необходимость наличия истории как обязательного предмета в многопредметном тесте".

Отметим, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя оптимизацию предметов для мультипредметного теста, отмечал следующее: "Еще в декабре Минобразования подавало на общественное обсуждение проект, где история Украины была среди обязательных предметов. Это были три предмета: украинский язык, математика и история Украины. А дальше четвертый должен был идти на выбор. Во время именно общественного обсуждения мнений родителей, преподавателей, абитуриентов, депутатов, всех заинтересованных общественных активистов и экспертов мы все-таки пришли к согласию, что безопасность и ограниченность во времени сегодня стоят на первом месте. Поэтому требование сдачи в один день и ограниченность во времени в 180 минут именно на это решение и повлияли… Но при всем этом мы даем возможность (тестирования, — Авт.) на выбор, в том числе и по истории Украины".

Напомним, ранее в Минобразования выдвинули ряд требований для руководителей учебных заведений, чтобы образовательный процесс проходил в безопасности.

Также "Телеграф" сообщал, что НМТ, который был введен в Украине на замену уже привычного внешнего независимого оценивания из-за военной агрессии россии, будет проходить в три разбитых по времени сессии. Проверку знаний абитуриентов будут осуществлять на компьютерах, поэтому общее количество баллов они смогут увидеть сразу же после завершения тестирования. Однако официальное подтверждение будущие студенты смогут получить только через 3-5 дней.