Обучение в условиях войны: кто в Украине будет отвечать за безопасность учащихся и укрытия

В Минобразования выдвинули ряд требований для руководителей учебных заведений, чтобы образовательный процесс происходил в безопасности

Российское вторжение внесло ряд корректив в жизнь украинцев. Однако, несмотря на военную агрессию россии, правительство все же пытается сделать все возможное, чтобы не блокировать право школьников и студентов на получение базовых знаний в рамках образовательного процесса. Так, согласно нормам действующего законодательства, обучение в стране будет проходить по смешанной форме, а безопасность всех участников возложена на учредителей учебного заведения.

Соответствующую информацию специально для "Телеграфа" рассказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, комментируя вопросы относительно рекомендаций, предоставленных учебным заведениям для безопасного проведения учебного процесса в условиях войны.

По его словам, большинство вузов начнут работу уже с 15 сентября. Тем временем школы вернутся в учебный процесс с 1 сентября.

Витренко добавил, что в условиях военного положения в стране огромная ответственность по избранию окончательного решения о форме обучения в той или иной общине возлагается на глав военных администраций.

"Например, в таких регионах как Закарпатье люди спокойно отдыхают, ходят в бассейны, гостиницы заполнены, и они не боятся воздушных тревог. А вот когда речь идет об образовании, то они говорят, что боятся. Где эта черта страха?, Сумской, Донецкой, Луганской областей ситуация иная, потому что там постоянные обстрелы", — пояснил он

Что касается конкретных требований к обустройству укрытий, где можно будет проводить обучение, то они прописаны в Кодексе гражданской защиты Украины, а Минобразования вводит дополнительные советы к основным нормам.

Главной задачей руководителей учебных заведений является оборудование бомбоубежищ таким образом, чтобы участники образовательного процесса имели возможность продолжать там обучение, пока раздается сигнал воздушной тревоги.

По словам Витренко, в столице некоторые детские сады обустраивают места для дневного сна малышам в подвальных помещениях, чтобы на случай тревоги, не пришлось будить детей. В то же время, большое количество университетов уже провели до укрытий wi-fi, чтобы также не останавливать учебный процесс во время ракетной опасности.

Если требования по безопасному времяпрепровождению в учебном заведении будут выполнены, то учащиеся смогут вернуться к очному обучению.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда участникам НМТ подавать документы для поступления в бакалаврат.

Также напомним, какие требования будут действовать для очного обучения в школах и вузах в условиях войны.