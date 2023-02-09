Забув внести у декларацію елітний Lexus: "слузі народу" оголосили про підозру

Парламентарій "забув" вказати у декларації елітне авто

Представники Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обґрунтовано підозрюють одного з депутатів від президентської партії "Слуга народу" у неправдивому декларуванні. За даними українського видання "Українська правда", мова йде про чинного нардепа Сергія Нагорняка, який лише нещодавно потрапив у гучний скандал через допомогу родині загиблого на війні українського воїна.

Нардеп Сергій Нагорняк

ЯК повідомили у пресцентрі НАБУ, в рамках слідства було встановлено, що парламентарій "забув" задекларувати автомобіль марки Lexus 2020 року випуску, який належить його батькові, однак тривалий час цим транспортним засобом користувався саме нардеп і його дружина. Приблизна вартість такого авто складає близько 1,9 мільйона гривень.

Народний обранець заочно отримав повідомлення про підозру через внесення ним недостовірних даних у декларацію про доходи за 2020 рік, адже наразі його місце знаходження залишається невстановленим.

"Розслідування цих фактів НАБУ і САП робили на підставі висновку НАЗК", — йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через гучний скандал навколо скандальних закупівель Міноборони, кільком топовим чиновникам, а саме Богдану Хмельницькому, В'ячеславу Шаповалову та Володимиру Терещенку оголосили про підозру у розтраті державних коштів.