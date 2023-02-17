"Забыла" про дом в Подмосковье: НАБУ сообщило о подозрении украинскому нардепу

Нардеп не задекларировала недвижимость под Киевом и в россии

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении действующему народному депутату IX созыва. Вероятно, речь идет о Наталье Королевской от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Подробности рассказали на портале НАБУ, а имя назвали в Telegram-канале ГО Transparency International Ukraine. Народную избранницу подозревают в недекларировании имущества на сумму больше 4 млн гривен.

По версии следствия, действующая народный депутат не задекларировала два земельных участка в Киевской области общей площадью 0,8 га и стоимостью свыше 2,5 млн гривен. Как выяснили журналисты "Денег" в 2021 году, дом народного депутата расположен на Обуховской трассе под Киевом. Также депутат "забыла" о том, что владеет имуществом в Московской области – домом 120,1 кв. м и участком площадью 1,13 га в Подмосковье. Недвижимость в росии она не указывала в электронных декларациях на протяжении 16 лет — с тех пор, как впервые попала в Верховную Раду.

За внесение недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год действия нардепа квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 1074-ІХ от 04.12.2020). Поскольку местонахождение Натальи Королевской на данный момент не установлено, о подозрении ей сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, то есть заочно.

По данным экс-нардепа Борислава Березы, Королевская с мужем сейчас живет в Дубае и уже оформила там вид на жительство.

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