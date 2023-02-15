Уехал за границу в командировку и не хочет назад: на Тернопольщине скандал из-за чиновника-беглеца (видео)

Коллеги чиновника просили его вернуться, но тот никак на это не отреагировал

Работник городского совета Черткова тернопольской области уехал за границу в рабочую поездку, но возвращаться назад отказывается. Мэр города призывает чиновника вернуться и принести извинения за свой поступок.

Соответствующее видеообращение мэра Владимира Шматько было опубликовано на странице Чертковского городского совета в Facebook.

Шматько рассказал, что делегация горсовета ездила в Швецию и Латвию по рабочим вопросам. Все ее члены уже вернулись назад в отведенные сроки. Однако главный специалист отдела информационной политики Чертковского городского совета Александр Шлыков решил остаться в другой стране.

"Ситуация здесь немного сложнее. Александр, возвращаясь с нами, в Польше сказал, что ему нужно навестить семью. Его семья выехала раньше за границу и он с нами в Украину не вернулся. Конечно, никакого незаконного способа убеждения или давления я не мог оказать, это уже будет дальше устанавливать следствие", — объяснил Шматько.

Городской голова предпринимал попытки обратиться к работнику мэрии с просьбой вернуться. Но, видимо, положительного ответа на свою просьбу он так и не получил. Теперь этим делом должны заниматься правоохранители.

"Где сейчас находится Александр, я не знаю. Но 10 дней мы пытались его с командой спросить, когда ты вернешься, потому что ты нарушил правила возвращения из-за границы. По его словам, он сейчас со своей семьей, нуждавшейся во встрече. Когда вернется, сказал, что вскоре. 10 дней мы подождали, а дальше правоохранительные органы этим делом будут заниматься. Я верю, что справедливость будет установлена. Еще лучше было бы, чтобы Александр в ближайшие дни вернулся", — подчеркнул мэр.

Шматько добавил, что такие действия своего подчиненного он осуждает.

"У него еще есть шанс вернуться и извиниться. Осуждаю всех тех, кто убегает от мобилизации", — сказал Владимир Шматько.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская угодила в крупный скандал из-за празднования Нового года в Париже и демонстрации своей шикарной жизни на публику во время войны в Украине.

Добавим, что правительство запретило некоторым женщинам уезжать из Украины. Кроме чиновников высоко ранга, запрет затронул даже депутатов низовых рад: хотя они не получают зарплату от государства и часто их работа в местных органах власти является неким волонтерством. При этом запрещается выезд женщин из зон боевых действий: Херсонщины, Луганщины, Донбасса, Запорожской области, деоккупированных территорий, пострадавших от боевых действий.