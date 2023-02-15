Виїхав за кордон у відрядження і не хоче назад: на Тернопіллі скандал через чиновника-втікача (відео)

Колеги чиновника просили його повернутись, але той ніяк на це не відреагував

Працівник міської ради Чорткова на Тернопіллі поїхав за кордон у робочу поїздку, але повертатись назад відмовляється. Мер міста закликає чиновника повернутися і вибачитися за свій вчинок.

Відповідне відеозвернення мера Володимира Шматько було опубліковано на сторінці Чортківської міськради у Facebook.

Шматько розповів, що делегація міської ради їздила до Швеції та Латвії з робочих питань. Усі її члени вже повернулися у відведені строки. Проте головний спеціаліст відділу інформаційної політики Чортківської міської ради Олександр Шликов вирішив залишитись в іншій країні.

"Ситуація тут трохи складніша. Олександр, повертаючись з нами в Польщі, сказав, що йому треба відвідати родину. Його родина виїхала раніше за кордон і він з нами в Україну не повернувся. Звичайно, жодного незаконного способу переконання чи тиску, я не міг надати, це вже далі встановлюватиме слідство", — пояснив Шматько.

Міський голова намагався звернутися до працівника мерії з проханням повернутися. Але, мабуть, позитивної відповіді на прохання він так і не отримав. Тепер цією справою мають займатися правоохоронці.

"Де зараз знаходиться Олександр, я не знаю. Але 10 днів ми намагалися його з командою запитати, коли ти повернешся, тому що ти порушив правила повернення з-за кордону. За його словами, він зараз зі своєю сім’єю, яка потребувала зустрічі. Коли повернеться, сказав, що незабаром. 10 днів ми почекали, а далі правоохоронні органи цією справою займатимуться. Я вірю, що справедливість буде встановлена. Ще краще було б, щоб Олександр найближчими днями повернувся", — наголосив мер.

Шматько додав, що такі дії свого підлеглого він засуджує.

"У нього ще є шанс повернутися і вибачитись. Засуджую всіх тих, хто тікає від мобілізації", — сказав Володимир Шматько.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пресофіцер Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Іванна Плантовська потрапила у великий скандал через святкування Нового року в Парижі та демонстрацію свого шикарного життя на публіку під час війни в Україні.

Додамо, що уряд заборонив деяким жінкам виїжджати з України. Окрім чиновників високо рангу, заборона торкнулася навіть депутатів низових рад: хоча вони не отримують зарплати від держави і часто їхня робота в місцевих органах влади є певним волонтерством. При цьому забороняється виїзд жінок із зон бойових дій: Херсонщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області, деокупованих територій, які постраждали від бойових дій.