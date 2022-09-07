Син Портнова у березні поїхав до Європи за "гуманітаркою" і не повернувся: журналісти дізналися деталі

29-річний чоловік поїхав не один

Син проросійського діяча та колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова наприкінці березня вирушив за кордон під виглядом волонтера і так і не повернувся.

Як йдеться у матеріалі "Схеми", 29-річного Ігоря Портнова було внесено до системи "Шлях" Львівською військовою адміністрацією, як особі призовного віку, якій можна залишити територію України терміном на один місяць з метою доставлення гуманітарного вантажу.

Як стало відомо журналістам, це сталося 22 березня. Портнов-молодший перетнув кордон із Польщею разом із 23-річним Іваном Піддубновим — племінником Андрія Портнова та сином його сестри Юлії Піддубнової. Станом на 6 вересня ані Ігор Портнов, ані Іван Піддубнов в Україну так і не повернулися.

Журналісти звернулися до Львівської ОВА за коментарем, але отримали там відповідь, що за день від громадських організацій можуть надходити до двох тисяч звернень щодо внесення їх представників до системи "Шлях".

"Таких проблем, на жаль, багато. Адміністрація не має функції перевірки, можливостей, як це перевіряти", — зазначили там.

Також журналісти звернулися до ГО "Народна самооборона" у Львові, від якої виїхав Портнов. Однак там зазначили, що не зверталися до Львівської ОДА із таким проханням.

"Схеми" попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший було внесено до системи "Шлях", проте відповіді поки що не отримали.

Варто зазначити, що й сам Андрій Портнов 3 червня виїхав за кордон через Закарпатську область.

Нагадаємо, з 9 грудня 2021 року Портнов перебуває у списку санкцій США через причетність до корупційних справ.