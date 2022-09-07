Сын Портнова в марте поехал в Европу за "гуманитаркой" и не вернулся: журналисты узнали детали

29-летний мужчина уехал не один

Сын пророссийского деятеля и бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в конце марта отправился за границу под видом волонтера и так и не вернулся.

Как говорится в материале "Схемы", 29-летний Игорь Портнов был внесен в систему "Путь" Львовской военной администрацией, как лицу призывного возраста, которому можно покинуть территорию Украины сроком на один месяц с целью доставки гуманитарного груза.

Как стало известно журналистам, это произошло 22 марта. Портнов младший пересек границу с Польшей вместе с 23-летним Иваном Поддубновым — племянников Андрея Портнова и сыном его сестры Юлии Поддубновой. По состоянию на 6 сентября ни Игорь Портнов, ни Иван Поддубнов в Украину так и не вернулись.

Журналисты обратились к Львовской ОВА за комментарием, но получили там ответ, что в день от общественных организаций могут поступать до двух тысяч обращений о внесении их представителей в систему "Путь".

"Таких проблем, к сожалению, много. У администрации нет функции проверки, возможностей, как это проверять", — отметили там.

Также журналисты обратились к ОО "Народная самооборона" во Львове, от которой выехал Портнов. Однако там отметили, что не обращались ко Львовской ОГА с такой просьбой.

"Схемы" попросили ЛОГА предоставить копию обращения от общественной организации, на основании которого Портнов-младший был внесен в систему "Путь", однако ответа пока не получили.

Стоит отметить, что и сам Андрей Портнов 3 июня уехал за границу через Закарпатскую область.

Напомним, с 9 декабря 2021 года Портнов находится в санкционном списке США из-за причастности к коррупционным делам.