Долларовый миллионер из УПЦ МП замечен в дорогущем отеле Прикарпатья: "намолил" на отдых и яхту

Состояние харьковского священника оценивают в больше чем 4 млн долларов

Митрополита Харьковского и Богодуховского УПЦ МП Онуфрия (настоящее имя Легкий Олег Владимирович) заметили в одном из дорогих отелей западной Украины — Rixos Prykarpattya. По имеющейся информации, 52-летний митрополит с молодой спутницей проведут неделю в дорогих апартаментах Трускавца.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники. Стоимость номеров в 5-звездочном отеле Rixos Prykarpattya стартует от 3 тысяч гривен за сутки.

Митрополит прибыл в дорогой отель в гражданской одежде 6 марта — он был замечен на блокпосту при выезде из Харькова. Компанию ему составляла молодая женщина и, скорее всего, брат. Возле отеля была замечена машина священника — Range Rover Autobiography, 2018 года выпуска. Средняя цена такого авто примерно 100 000 долларов.

Что касается стоимости проживания в отеле Rixos Prykarpattya, то оно стартует от 3 310 гривен в сутки за номер без питания. Категория "полулюкс" стоит от 8 720 гривен в сутки, а "Люкс" — от 9 460 гривен за сутки. Самый дорогой номер — это 3-комнатные апартаменты, их стоимость стартует от 27 720 гривен.

По информации издания, Онуфрий со спутницей и братом планируют прожить в Rixos Prykarpattya еще минимум неделю. В самых дешевых номерах без питания стоимость проживания за троих обойдется примерно в 100 тысяч гривен, а в трехкомнатных апартаментах — в 420 тысяч гривен.

Сообщается, что о миллионом состоянии митрополита известно уже давно. В программе "Деньги" журналисты выяснили, что священник владеет элитной недвижимостью в Харькове: несколько домов по 500 квадратных метров, вип-квартиры и земельные участки. Кроме того, священнослужитель обзавелся элитным автопарком и даже собственной яхтой. Финансовое состояние митрополита Онуфрия оценивают в 4,5-4,7 млн долларов.

Помимо недвижимости в Харькове, у священника есть недвижимость в Киеве и временно оккупированном Крыму. На Олега Легкого зарегистрирована квартира в элитном Печерском районе столицы, которая сейчас выставлена на продажу за 340 000 долларов. А в Алуште у него есть частный дом. Кроме этого, харьковский священник владеет несколькими фирмами, но, скорее всего, они фиктивные, так как по их адресу нет никаких признаков деятельности.

Олег Легкий он же митрополит Онуфрий родом из города Ходор Львовской области. Отец был священником, и сын пошел по его стопам — окончил Одесскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию УПЦ (МП). В 2000 году постригся в монашество в Киево-Печерской лавре с именем Онуфрий. Был назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским в 2012 году. Тогда же стал ректором Харьковской духовной семинарии и настоятелем Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что скандальный митрополит Павел (Лебедь) высказался против Украины. Его возмутил тот факт, что представителей УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры.