УПЦ МП та Києво-Печерська лавра: Данілов відповів, чи застосують силу до тих, хто не хоче виїжджати

Україні не проти церкви, але вона не може державі права диктувати

Представники УПЦ МП мають залишити територію Києво-Печерської лаври вже до кінця березня. При цьому деякі з них заявили, що не мають наміру цього робити.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода" розповів, як у цьому випадку діятиме Україна.

Насамперед він заявив, що наша держава не проти церкви та не проти тих людей, які мають відношення до тих чи інших релігійних процесів.

"Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", — каже Данілов.

З приводу того, як Україна діятиме у разі невиконання умов представниками УПЦ Данілов зазначив, що жодного насильства до них не застосовуватиметься, але країна виконуватиме те, що має.

"Те, що стосується церкви – це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми – не російська федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території. Інша справа, що цим користуються представники 5-го і 1-го управлінь ФСБ російської федерації, які є безпосередньо в певній кількості в цьому середовищі…", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попи УПЦ МП звернулися до Зеленського щодо ситуації з лаврою та розповіли про нього історію.

Також ми повідомляли, що путінський патріарх кирилл нажалився Папі Римському та ООН через Києво-Печерську лавру.