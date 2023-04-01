Нові страсті у Лаврі: СБУ вручила "Паші Мерседесу" підозру (відео)

Під Лаврою тривають протести через виселення УПЦ

Колишній намісник Києво-Печерської лаври, яку ніяк не можуть перевірити представники Міністерства культури, митрополит Павло отримав від СБУ підозру. Йдеться одразу про дві статі кримінального кодексу.

Як зазначають ЗМІ, підозра висунута у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії рф. Інформацію опублікували спочатку інсайдерські телеграм-канали, а згодом і ЗМІ. Зазначимо, що офіційної інформації від СБУ поки немає. Митрополит Павло (Лебідь) знаний частіше як "Паша Мерседес" вже підтвердив вручення та пожалівся на дії правоохоронців.

В його будинку проведуть обшуки, заявив митрополит. Зазначимо, що вручення нібито відбулося під стінами Лаври, де третій день прихожани та служителі православної церкви московського патріархату перешкоджають виселенню УПЦ МП зі стін релігійної споруди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд скасував безоплатну передачу Лаври в користування УПЦ. Розпорядником майна монастиря та заповідника знову стала держава. Перед виселенням священники почали знімати зі стін ікони.