Вкрасти нічого не вийде: влада прийняла важливе рішення щодо Київської лаври, а суд відхилив позов УПЦ МП

Усе майно Лаври віднині належить державі, тому проросійські священники більше нічого не зможуть забрати з собою

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників РПЦвУ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Це означає, що виселення московського патріархату з Лаври та інші дії влади щодо цього питання не повинні припинятися.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. УПЦ намагалася визнати незаконним своє виселення з Лаври, але їй не вдалося, сказано у рішенні суду.

Крім того, уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 "Питання передачі у безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель та споруд". З цього моменту все майно Лаври переходить до користування держави як єдиного її правовласника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед виселенням з Лаври попи УПЦ МП почали знімати зі стін ікони та вивозити інші речі, крім мощей святих. Поки не ясно, чи вимагатиме влада назад ці речі, згідно з прийнятим рішенням.

Як повідомлялося раніше, на вимогу Мінкульту священики та ченці УПЦ МП зобов’язані залишити територію Лаври до 29 березня або ж перейти до ПЦУ. При цьому у відомстві попередили, що крім нерухомості на території Лаври знаходяться ще близько 800 музейних експонатів, за розкрадання яких слідуватиме кримінальна відповідальність.

А сьогодні, 30 березня, на території Києво-Печерської лаври парафіяни та священики блокували вхід до храмів та вилаяли голову комісії Мінкульту, яка приїхала простежити за виконанням постанови. Крім того, вони накинулися на журналістів, пошкодивши їм техніку.